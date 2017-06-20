Как выбрать пластиковое окно



Тот факт, что пластиковые окна превосходят старые деревянные рамы по множеству параметров является неоспоримым. Но чтобы такие окна действительно соответствовали заявленным характеристикам и служили много лет, к их выбору нужно подойти очень внимательно и постараться учесть все возможные нюансы.

Только качественные и правильно установленные окна из ПВХ станут залогом тепла и комфорта в вашей квартире или доме и прослужат много лет.

Прежде при выборе окон из ПВХ люди хотят повысить теплоизоляционные характеристики своего жилища. Но также современные оконные системы должны иметь хороший уровень звукоизоляции. Специалисты рекомендуют устанавливать окна с тройным стеклопакетом. Именно такая конфигурация может обеспечить максимально возможную тепло- и звукоизоляцию. На сайте https://zavod-gornica.ru/contact вы сможете заказать окна непосредственно у изготовителя. Эта компания уже много лет занимается изготовлением оконных конструкций и используется для этого современное оборудование, которое позволяет добиваться максимальной точности и надёжности. Обратившись к производителю окон, вы имеете возможность не только получить по-настоящему качественное изделие, но и при этом неплохо сэкономите.

Одним из основных элементов современного пластикового окна является профиль. Выбирая профиль, обязательно нужно обращать внимание на количество внутренних камер. Очень большую роль играет качество используемого уплотнителя. От толщины стенки самого профиля и качества армирования непосредственно будет зависеть его прочность и теплоизоляционные свойства конструкции. Лучше всего выбирать профиль, в котором будет большое количествоо камер. 5 или 6 воздушных камер считается наиболее подходящим вариантом.

Срок эксплуатации окна во многом зависит от качества фурнитуры. Особенно это касается подвижных частей конструкции. Кронштейны, петли, замки и многое другое должно соответствовать определённым требованиям. Покупая открывающееся окно, лучше не экономить на фурнитуре, так как именно подвижные части первые выходят из строя.