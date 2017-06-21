Особенности уравнительных платформ



Для организации эффективной и безопасной работы перегрузочного терминала рекомендуется использовать специальные уравнительные платформы. Так называемые доклевеллеры прежде всего предназначены для компенсации разницы между высотой кузова грузовика и погрузочной рампы. Именно использование такого оборудования позволяет повысить производительность склада. Уравнительная платформа позволяет используемой складской погрузочной технике получать беспрепятственный доступ к грузу, находящемуся в кузове автомобиля. Погрузчики могут получить возможность свободно заезжать в грузовик, что позволяет заменить ручной труд и ускорить процесс проведения разгрузочных работ.

Сегодня на рынке представлено достаточно большое количество разновидностей уравнительных платформ, которые отличаются друг от друга своими характеристиками и техническими возможностями. Правильно подобранная уравнительная платформа купить которую можно у одного из официальных дилеров, позволит увеличить производительность и снизит затраты на содержание дополнительного персонала. Существуют модели с поворотной и выдвижной аппарелью. Для использования с различными типами грузовиков используются доклевеллеры с сегментированной аппарелью. Такое оборудование можно использовать с кузовами грузовиков различной ширины, что делает его ещё более универсальным.

Современные уравнительные платформы изготовляются с учётом всех норм безопасности. В обязательном порядке на платформу наносится предупреждающая разметка, которая упрощает эксплуатацию оборудования. Для дополнительной безопасности и большей устойчивости большинство уравнительных платформ оснащаются двумя подъёмными гидроцилиндрами. Это позволяет защитить оборудование от перекоса или поломки во время работы на ней погрузочной техники.

При выборе уравнительной платформы следует учитывать габариты кузова автомобиля, а также высоту погрузочной рампы. Не стоит забывать и про допустимый угол погрузки. Учитывая все эти данные, можно без проблем подобрать удобную уравнительную платформу.