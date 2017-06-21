Жалюзи – недорогое украшение окон



Жалюзи в последние годы претерпели метаморфозы. Производители постоянно усовершенствуют крепление и расширяют модельный ряд интересными и современными видами тканей. В отличие от других оконных украшений, жалюзи просты в установке, подходят для любого дизайна и окон неправильной формы. Ткань пыленепроницаемая и доступна в различных текстурах, цветах и имеет различный уровень пропускания света.

Жалюзи на окнах выполняют не лишь эстетическую функцию. Их основное задание заключается в регулировании потока солнечного света. Жалюзи отлично подходят как для помещений, сильно освещенных, а также тех, где солнечные лучи падают напрямую. Для более темных комнат нужно брать жалюзи из полупрозрачных тканей, которые обеспечивают защиту от посторонних глаз, но не пропускают много света. Правильно выбранные жалюзи могут преобразить интерьер любой комнаты. Современные производители предлагают огромный выбор цветов и конструкций. Компания https://kovcheg-ua.com с 2001 года успешно оказывает услуги по остеклению любых проемов, а также их декорированию и защите. Так, вы можете выбрать и заказать любое изделие для декорирования интерьера, в том числе жалюзи и шторы.

Сейчас пошла мода на серые, бежевые тона, которые совершенно вневременные и хорошо проявляют себя в классическом и современном стилях. Такие жалюзи идеально подойдут для очень популярного сегодня скандинавского стиля. Поклонники яркой цветовой палитры могут отдать предпочтение травянисто зеленому, желтому как солнце, элегантному фиалковому или огненно оранжевому тонам. Однако помните, что такие сильные акценты не могут быть в одной комнате в большом количестве. Не нужно также беспокоиться о подборе цветов на оконные профили и ставни. Существует много оттенков дерева, от белого или металла, которые могут успешно применяться в создании дизайна интерьера.

Жалюзи обычно можно устанавливать непосредственно над готовыми окнами. Установка на оконной раме не предполагает нарушение его структуры. Жалюзи можно закрывать вручную или посредством пульта дистанционного управления.