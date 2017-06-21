Ванна в небольшую ванную комнату



Если вы цените классику, можете выбрать небольшую прямоугольную ванну с углом измерения, например, 100х65 см или 100х70 см. Они имеют мощность соответственно 58 и 80 литров. Такие ванны, как правило, изготовлены из акрила толщиной 5 мм. Комплект также может включать в себя акриловый корпус (не всегда), сифон, рамку и ножки.

Перед покупкой стоит проверить, идет ли корпус в комплекте с ванной или нужно делать облицовку ванной самостоятельно с помощью плитки. Для таких ванн можно также купить подголовник и набор хромированных ручек. С небольшой комнатой вы не должны жертвовать комфортом, принимая ванну. Даже если вы не можете себе позволить поставить большую ванну, вы можем выбрать меньше, но интересные варианты с гидромассажем, которые компенсируют свой небольшой размер. Тем не менее, если вы покупаете такую ванну, то это большой расход, поэтому стоит пересмотреть как можно больше предложений. Ванна должна быть практичной. Обратите внимание на разнообразные ванны по ссылке http://www.coliseum.by/produkcziya/vannyi/ в магазине компании ООО «Летний дождь». Продукция торговой марки “COLISEUM” пользуется популярностью на белорусском рынке. При выборе соответствующей ванны в небольшую ванную комнату также может помочь дизайнеры интерьеров, которые знают пути оптического увеличения ограниченных пространств.

При принятии решения об угловой ванне, вы также можете выбрать модель с гидромассажем. Затем, в зависимости от модели, можно вручную регулировать интенсивность и направление, воздух гидромассажного бега, небольшие массажные струи, ручной душ и сиденья. Все эти элементы делают принятие ванной комфортным, несмотря на небольшой размер.

При покупке ванны стоит обратить внимание на несколько элементов. Проверьте, что все включено. Имеется ли автоматическая рамка сифон, ножки, крепления и инструкция? Перед покупкой также выясните, утвержден ли продукт и сертифицирован в соответствии с европейским стандартом. Поинтересуйтесь наличием гарантийного талона. Практически все современные ванны имеют антибактериальное покрытие.