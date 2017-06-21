Современное холодильное оборудование



Сегодня промышленное холодильное оборудование представляет собой эффективные агрегаты, мощные компрессорные установки и большие холодильные установки, которые обычно используются в производстве или в складских помещениях. Прежде всего такое оборудование находит своё применение в торговых залах больших супермаркетов и в пищевой промышленности. Сегодня невозможно представить производство кондитерских или мясных изделий без использования современного холодильного оборудования.

В основном такое оборудование используется для хранения или демонстрации продуктов. Практически все предприятия, которые имеют отношение к производству готовых блюд активно используют современные холодильные и морозильные установки. Перейдя по ссылке http://dvtechnotrade.com/catalog/category/holodilnoeoborudovanie , вы сможете найти большой выбор современных холодильных систем. Эта компания занимается реализацией мобильных систем для заморозки, поставляет оборудование для монтажа морозильных комплексов с централизованной заморозкой, а также современные плиточные аппараты и льдогенераторы. Многие предприятия в последнее время стали использовать в своём производстве разборные холодильные камеры хранения. Это оборудование повышает мобильность производства, что является существенным преимуществом.

Промышленное холодильное оборудование условно можно разделить на несколько основных категорий. Существует оборудование, которое позволяет хранить продукты при относительно низкой температуре. Активно используются морозильные установки, позволяющие быстро охлаждать и замораживать продукты. Отдельно выделяют морозильные камеры, которые имеют возможность осуществлять так называемую шоковую заморозку.

Сегодня без проблем можно найти холодильное оборудование, которое может обеспечивать температурный режим от +15 до -40. Важную роль в исправной работе такого оборудования играет температура окружающей среды. Основная масса холодильного оборудования рассчитана на работу при температуре воздуха вокруг не выше 40 градусов.