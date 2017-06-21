Преимущества керамических блоков



В строительной сфере, не так давно, появились керамические блоки и уже успели доказать, что являются надежным материалом пустотелой формы, который дает отличную теплопроводимость. Такой материал получил называние “теплая керамика”. Технология изготовления керамических блоков полностью исключает кустарное производство, благодаря чему можно выделить сквозные каналы. В качестве основного сырьевого компонента используется высококачественная глина. Благодаря именно ей конструкция будет иметь небольшую цену и являться экологически безопасной для здоровья.

Керамоблоки являются очень прочным материалом (не ниже М100), что позволяет строить многоэтажные конструкции без использования различного рода дополнительного армирования. Стоит помнить, что блоки, толщина которых не больше 38 см, не нуждаются в дополнительном утеплении. Еще многое зависит от климатических особенностей вашего региона при теплотехнических расчетах, чтобы потом не оказалось, что допустимые теплопроводящие нормы не соответствуют климату, в котором вы проживаете. Целесообразно будет воспользоваться облицовочным кирпичным материалом, чтобы сохранить тепло.

Цена на керамические блоки будет немного выше, чем на похожие строительные продукты. Это из-за того, что такие блоки обладают поротермом-высокопрочным материалом нового поколения, который имеет отличное качество, прочность, а также надежно и легко соединяется в пазах.

Поротерм обладает высокими звукоизоляционными свойствами и надежно сохраняет тепло. Материал позволяет пропускать через себя паровые выделения и при строительстве экономит раствор на 30-35%. Поротерм имеет высокий уровень термического сопротивления, что поможет создать здоровый и благоприятный микроклимат в вашем доме. размеры блоков обладают многообразием, что позволяет воплощать в жизнь невероятные архитектурные детали и стили.

Благодаря всем этим свойствам, керамические блоки применяются для строительства внешних стен, перегородок, башенок и дугообразных стен. Все это позволяет претворить в жизнь практически любую архитектурную идею