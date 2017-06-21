Ремонт буровой техники и оборудования



Ваше предприятие в своей деятельности активно использует буровое оборудование и технику? В таком случае рекомендуется проводить ее регулярное техническое обслуживание. Именно оно поможет выявить даже самую не значительную поломку и оперативно ее устранить. Дело в то, что в ином случае на предприятии будет простой и оно останется без прибыль, а клиенты могут перейти к конкуренту.

Рекомендуется заключить с компанией, которая занимается обслуживанием и ремонтном бурильной техники, контракт. Таким образом специалисты будут проводить контрольное обследование техники. На какой период лучше заключать контракт? Юристы рекомендуют на один год. После окончания его срока действия, есть возможность пролонгировать договор, если стороны не против. Как правильно выбрать компанию, которая осуществляет ремонт буровых машин и оборудования? Во-первых, лучше обращаться в организацию, которая предоставляет услуги по обслуживанию специальной техники на протяжении длительного времени и на нее нет нареканий. Во-вторых, важно, чтобы специалисты не только проводили обслуживание и ремонт, но и имели в наличии запасные части к технике. Дело в том, что во время форс-мажорных ситуаций нет времени для поиска запчастей, особенно, если они в свободном доступе не продаются и изготавливать их необходимо под заказ. Так не нужно тратить время на поиск необходимой детали и переплачивать за срочную ее доставку или изготовление.

Стоит отметить, что лучше сотрудничать с той фирмой, которая не только проводит техническое обследование и ремонт специальной техники, но и реализует ее (в том числе и поддержанную). Это особенно актуально, если предыдущая техника давно себя изжила и ремонту не подлежит. В случае, если ваша компания не располагает достаточным количеством денежных средств для того, чтобы купить поддержанную технику, то многие фирмы предоставляют ее в аренду на выгодных условиях. Так вам не придется искать технику, которая вам нужна, а составите договор и будете все брать в аренду на необходимый промежуток времени. Это очень удобно и главное – не затратно.