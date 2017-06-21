Заменят ли спирально-навивные воздуховоды прямошовные?

Вентиляционные системы – обязательный атрибут любого современного здания. Компании стремятся к экономии средств и материалов не только при строительстве и монтаже, но и в период эксплуатации всей системы вентиляции. В последние годы постепенно набирают популярность спирально-навивные воздуховоды (спиральные, витые), которые в значительной степени превосходят привычные прямошовные по многим показателям.

Воздуховоды спирально-навивные применяются для монтажа вентиляционных систем в коммунальных, сельскохозяйственных, промышленных и других строениях. Они представляют собой круглые (иногда плоскоовальные) прямые трубы со спиральным швом, соединенные между собой фасонными изделиями. Соединение может представлять ниппельную систему, которая уже позволяет сэкономить на фасонных изделиях.

Производство

Спирально-навивные воздуховоды производятся по ГОСТ 14918-80 или ГОСТ 5632-72 (в зависимости от температуры транспортируемых газов, до 80 или 500 градусов Цельсия).

В настоящее время это наиболее прогрессивная технология изготовления воздуховодов круглого сечения. Изготавливаются спирально-навивные воздуховоды из оцинкованной металлической ленты толщиной 0,55 — 1 мм, называемой также штрипсом, при помощи спирально-навивного станка. Штрипс, разматываясь из бобины, подается на навивной стан с равномерным прилеганием витков друг к другу, в процессе свивки торцы соединяются в фальцевый замок. Элементы воздуховода соединяются между собой при помощи ниппеля или фланцев.

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Преимущества

Воздуховод такого типа имеет прекрасные аэродинамические показатели, что позволяет сэкономить на мощности вентилятора, а также большую прочность по сравнению с другими.

Витки трубы скрепляются торцами друг с другом, что дает дополнительную герметичность и жесткость конструкции. Это дает такие преимущества, как более высокая шумоизоляция и виброизоляция, а значит, экономия на монтажных материалах.

Кроме того, прокладка такого воздуховода возможна без применения дополнительной оснастки. За счет полной автоматизации процесса производства и высокой производительности на потоке, значительно снижается себестоимость данного продукта. Спирально-навивной воздуховод легко взаимозаменяем с обычным круглым воздуховодом, отличается удобством проведения профилактических работ.

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