21 Июнь, 2017


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«Группа ЛСР» формирует прибрежную зону жилого комплекса «Три ветра»

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в: Новости компаний
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На берегу Финского залива, где идет строительство объекта, появятся собственная набережная и пляж, благоустроенная зона отдыха и прогулок.

ЖК "Три ветра"В рамках масштабного проекта благоустройства комплекса бизнес-класса «Три ветра» в Санкт-Петербурге окружающая территория будет максимально озеленена, планируется высадка деревьев и кустарников различных пород. Архитекторы ландшафтного дизайна предложили нестандартное решение в украшении зоны отдыха: на территории будут установлены скамейки с оригинальным дизайном, шахматные столики. Появится спортивная площадка для активных видов спорта и детская площадка. Между домами образуются уютные дворы с прогулочными зелеными аллеями. Непосредственно к воде, самой набережной и пляжу можно будет выйти по специальным дорожкам-спускам.

Безопасность жителей будет обеспечена возведенным по периметру жилого комплекса «Три ветра» ограждением, а также системой круглосуточного наблюдения территории и подземного паркинга. Подъезды жилых домов, центральный вестибюль и автостоянку оборудуют системами видео-домофонной связи и сетевой системой контроля доступа. На объекте предусматривается собственная диспетчерская служба с круглосуточно работающим постом.

Три дома жилого комплекса «Три ветра» – «Мистраль», «Бриз» и «Норте» строятся в одной из самых престижных локаций, неподалеку от небоскреба «Лахта-центр» и в получасе езды от исторического центра Санкт-Петербурга. Ближайшая станция метро – «Старая деревня» (пять минут на транспорте), в перспективе – станция метро «Беговая». В двух шагах от «Трех ветров» – Парк 300-летия Санкт-Петербурга, а новый Яхтенный мост напрямую соединяет комплекс с Крестовским островом и его парками.

На сегодня в жилом комплексе «Три ветра» идут фасадные работы: ведется установка стеклопакетов, установка навесных фасадов и последующая отделка керамической плиткой и камнем. Также идут инженерные работы: установка систем вентиляции, водо-, электро- и теплоснабжения. Сдача комплекса намечена на конец 2017 года, а ключи будущие жители домов получат уже в 2018 году.

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