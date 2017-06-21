21 Июнь, 2017


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Разработка котлованов

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в: Новости компаний
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Траншеи, насыпи, шурфы и др. – все это результат проведения земляных работ. Но к основным видам таких работ относится разработка котлованов и траншей.

В зависимости от дальнейшего использования вырытый котлован может быть временным и постоянным. Постоянные котлованы разрабатываются для создания искусственных водоемов, мелиоративных сооружений и так далее. Котлованы временного характера разрабатываются под фундаменты зданий, прокладки систем подземных коммуникаций, складирование грунта и др.

Способ разработок котлованов

От того, какой вид котлована разрабатывается, зависит использование того или иного вида технических средств. В современных условиях большинство земляных работ производится с применением техники. Подбор техники осуществляется исходя из типа разрабатываемых грунтов, климатических условий и времени года.

В случае невозможности осуществления технической разработки, выборка грунта производится ручным способом. Такие работы производятся при разработке котлованов в опасной близости от пролегания подземных коммуникационных трасс или иных инженерных сооружений.
Место проведение земляных работ в обязательном порядке ограждается забором, если работы проводятся в непосредственной близости от зданий общественного пользования.

Разработка котлованов производится в несколько технологических этапов. Первоначально производятся геодезическая разведка, выявляющая наличие и глубину залегание подземных вод и структуру грунтовых пород. В соответствии с этим изготавливаются чертежи с разметкой будущего котлована. Затем осуществляется изъятие грунта (в соответствии с плановой документацией). Грунт загружают на спецтехнику, вывозят и утилизируют в предварительно подготовленных местах. На каждом технологическом этапе осуществляется контроль правильности выполнения работ.

Цена разработки котлована и влияющие на нее факторы

Безусловное влияние на сроки и используемую в работе технику влияют структурные особенности грунта. Второй фактор — назначение котлована. От этого зависит выбор и количество используемого строительного материала. В основные факторы включены также глубина разработки, климатическая составляющая во время произведения работ, наличие подготовительных работ, вывоз отработанного грунта, количество проделанных вспомогательных работ.

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