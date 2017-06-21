Tikkurila намерена приобрести участок в индустриальном парке Greenstate компании ЮИТ

Финские компании «ЮИТ Санкт-Петербург» и Tikkurila Oyj подписали соглашение о намерениях.

В соответствии с подписанным соглашением, компания Tikkurila намерена приобрести у ЮИТ участок площадью 6, 5 га в индустриальном парке Greenstate для строительства нового завода в Ленинградской области.

Tikkurila приступает к проектным работам незамедлительно, а строительство планируется начать в следующем году. На новой фабрике, которую планируется ввести в эксплуатацию в течение 2020 года, будут производиться декоративные и промышленные изделия. Создание нового завода в индустриальном парке Greenstate в Ленинградской области, на южной границе с Санкт-Петербургом, позволит компании Tikkurila перенести свои производства с двух действующих предприятий в Петербурге. В компании надеются, что новый завод, склад и центр исследований, разработок и инноваций повысят конкурентоспособность Tikkurila.

«Мы изучили несколько локаций для нашего будущего производства. Выбор участка в индустриальном парке Greenstate оказался наиболее оптимальным решением для нас с точки зрения его местонахождения. Мы также хотели бы сохранить для себя квалифицированный персонал, который трудится на наших заводах в Санкт-Петербурге», – говорит Петри Миеттинен, старший вице-президент Tikkurila по оперативной деятельности.

«Мы признательны компании Tikkurila за выбор индустриального парка Greenstate как потенциальной площадки для размещения своего производства. Этот выбор свидетельствует о соответствии нашего парка самым жестким стандартам и требованиям международных компаний, – отмечает Максим Соболев, директор по коммерческой недвижимости компании «ЮИТ Санкт-Петербург». – Наш парк расположен рядом с Петербургом, на пересечении КАД и Таллинского шоссе, у нас могут размещаться предприятия с санитарной зоной до 300 м., есть вся необходимая инженерная инфраструктура, включая действующую железнодорожную ветку. В индустриальном парке Greenstate размещаются не только крупные предприятия, такие как «Сименс Технологии Газовых Турбин», «Пит Продукт», SMC Pneumatik, но и небольшие частные, семейные российские и иностранные фирмы».

Индустриальный парк «Greenstate» является частным девелоперским проектом компании «ЮИТ Санкт-Петербург» в Ленинградской области. Территория парка занимает площадь 114 га в южной части промзоны Горелово. Полностью обеспеченный всей необходимой инженерной инфраструктурой и коммуникациями, индустриальный парк предназначен для размещения производственных предприятий и логистических комплексов. В настоящее время в парке Greenstate размещены проекты 12 резидентов. На сегодняшний день более 60% земельных участков уже заполнено действующими и проектируемыми предприятиями.