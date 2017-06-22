Секреты строительства домов из дерева



В последние несколько лет огромной популярностью стали пользоваться деревянные дома из профилированного бруса, ведь они смотрятся привлекательно и стоят не очень дорого, особенно, если сравнивать из кирпичными строениями. Огромное преимущество домов из бруса заключается в том, что начинать строительство можно даже в холодный период времени, таким образом дерево даст усадку и летом можно будет накрыть крышу с учетом усадки.

Но перед тем, как начать строительство рекомендуется определиться с планировкой здания. Вы можете одолжить проект строительства у знакомого или соседа, но все же лучше разработать для себя индивидуальный. Так специалисты учтут не только пожелания заказчика, но и оценят качество почвы. У строительной компании также есть проекты зданий, на сайте http://stroy-maks53.ru/ вы можете с ними ознакомиться и выбрать для себя оптимальный вариант. Обратите внимание на то факт, что многие люди производят строительство деревянных домов, но проект строительства не разрабатывают (экономят на нем). Следовательно, в итоге результат строительства будет не таким, как вы планировали с самого начала.

Почему так важно разрабатывать проект строительства? Во-первых, прорабу будет намного проще составит смету строительства и рассчитать количество необходимых материалов для возведения деревянного дома. Важно отметить, что закупка производиться одноразово. Это необходимо для того, чтобы потом не искать древесину. Закупку производят строители, ведь они точно знают, какая древесина отлично подойдет для тех или иных работ. Если вы планируете возвести не только дом из бруса, но и построить технические постройки, баню, беседку, то об этом нужно сразу говорить строителям, чтобы они в нужном объеме закупили материал.

Проект здания нужен не только для проведения строительных работ, но и для внутренней отделки. Дизайнеру не нужно будет проводить дополнительные замеры. На основании готового проекта он разработает индивидуальный проект дизайна интерьера. Благодаря общей работе специалистов ваш домик будет красивым и уютным, прослужит очень долго.