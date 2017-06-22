Как выбрать гипсовую панель



Если вы затеяли ремонт, то в качестве отделочного материала можно использовать фанеру. В этой статье вы узнаете о том, какую лучше всего выбрать фанеру и на что обратить внимание.

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе фанеры, так это материал из которого она изготовлена. Самым практичным и наиболее популярным материалом является древесина, а особенно берёза. Его используют для отделки внутри помещений. Если вы хотите использовать ее для пола, это не рекомендуется, так как она не обладает такой прочностью, как сосна.

Огромное внимание следует уделить внешнему виду. Все листы должны быть гладкими, без каких-либо шероховатостей и повреждений. Если вы обнаружили какие-то дефекты, то лучше всего такой материал не покупать.

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Обязательно уточните у продавца наличие гарантийного талона, а также сертификата на товар. В случае его отсутствия, такую фанеру лучше всего не покупать, так как она окажется некачественной.

Что касается структуры листа из фанеры , то она должна быть однородной. Березовая фанера характеризуется гладкой поверхностью, а также красивым внешним эстетическим видом. Кроме всего вышеперечисленного, данный материал обладает прочностью и надежностью.

Прежде чем осуществить покупку берёзовой фанеры, уточните у продавца, кто является ее производителем. Лучше всего, если это отечественная фирма.

Кроме всего вышеперечисленного, следует уделить особое внимание марке березовой фанеры, которая указывается с наружной стороны. Так, например, маркировка ФСФ, указывает на то, что это универсальная фанера, которая обладает большой прочностью и надежностью. Если вы хотите использовать фанеру в качестве облицовки зданий, тогда выберите маркировку ФС. Экологически чистой является березовая фанера с маркировкой ФК.

Если вы воспользуетесь всеми вышеперечисленными советами и рекомендациями, то сможете выбрать хорошую качественную гипсовую панель, которую вы будете использовать для своего ремонта.