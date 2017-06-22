Автономная газификация — что это?



Высокая стоимость электроэнергии заставляет многих владельцев отапливать загородные дома и коттеджи при помощи газового оборудования. Это дает возможность существенно снизить финансовые затраты. При отсутствии возможности подключения к централизованной системе газоснабжения можно оборудовать участок автономным источником топлива.

Такой подход актуален для обеспечения энергией и теплом частного дома. В этом случае для хранения сжиженного газа используются специальные резервуары, которые для большей безопасности могут быть установлены под землей. При подземном расположении газгольдера наружу выходит лишь его крышка, внутри которой располагается оборудование для управления системой. Место размещения емкости огораживается.

Если нет возможности подключиться к централизованной системе, автономная газификация позволит получить надежный источник энергоресурса. В зависимости от объема емкости и активности потребления топлива газгольдер заправляется раз в 6-12 месяцев. Обслуживание системы не требует чрезмерных усилий со стороны владельца. Оно осуществляется специализированным персоналом с определенной периодичностью.

Кроме своевременного обслуживания и заполнения емкости, для обеспечения максимального уровня безопасности газгольдер, котлы и генераторы оснащаются чувствительными датчиками, которые способны выявить малейшие признаки утечки газа. Выступающие металлические части заземляются.

Автономный способ газификации в некоторых случаях используется для снабжения топливом нескольких домов. Это особенно актуально тогда, когда потребление находится на низком уровне. Этот параметр во многом зависит от климатических условий, качества теплоизоляции стен, площади здания и наличия дополнительных потребителей: газогенераторов, водонагревательных котлов, печей.

Перед монтажом автономной системы газоснабжения, заменяющей централизованный источник, осуществляется осмотр участка, разрабатывается проектная документация. Далее производится монтаж сертифицированного газгольдера и другого оборудования.