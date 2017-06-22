22 Июнь, 2017


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Окна безопасности, защищающие от грабителей

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Дата:
в: Новости компаний
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Установка окон от грабителя – это способ защитить ваш дом от неприятного случая. Согласно статистическим данным, окна являются самым слабым местом в доме для быстрого проникновения внутрь. Вы не найдете окна, которое гарантирует стопроцентную защиту. Однако безопасность может обеспечить окно с повышенной устойчивостью к попыткам взлома. Что вы должны знать, прежде чем купить такое окно?

Окна для безопасности в отличие от традиционных окон характеризуются тремя элементами, которые могут значительно повысить безопасность вашего дома во время отсутствия:

  • специальные фитинги против воров, которые затруднят открытие рам окна с внешней стороны;
  • специальное стекло, которое выглядит как обычное, но радикально отличаются. Такие окна изготовлены, по меньшей мере, из двух стекол толщиной 4 миллиметра и несколько слоев ПВБ. Эффективность такого пакета зависит от количества слоев окна и пакетов из фольги;
  • Ручки с ключом или кнопкой являются простой, но эффективной защитой от взлома.

Предлагаем обратиться в компанию Satels по ссылке http://tula.satels-okna.ru/, чтобы заказать и купить качественные пластиковые окна. При принятии решения о покупке окна от взлома, вы должны проверить, наличие соответствующего сертификата. Он определяет особенности окна и дает соответствующий класс устойчивости. Класс сопротивления к взлому – это время, во время которого окно должно сопротивляться, когда его пытаются взломать с инструментами. Это моет быть случайный вор или профессиональный грабитель.

Все окна в классификации WK имеют запирающуюся ручку. В односемейных домах обычно используют окна класса WK2. Они имеют фитинг с крючками, которые останавливают вора с простыми инструментами в течение трех минут.

Взломостойкие окна являются результатом применения нескольких слоев специальной защитной пленки. Ламинированное стекло имеет различные классы прочности, что обозначается символами O1 и O2, а также от Р1 до Р8. Стекло классификации P3, P4 наиболее часто используют в односемейных домах. Наиболее распространенная модель окна от грабителя – окно класса WK 1.

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