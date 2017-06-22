Проведение топосъемки от компании “Геомер Групп”



Топографическая съемка представляет собой целый комплекс работ, в результате которых создается подробный план земельного участка в определенном масштабе. В ходе выполнения топосъемки проводится измерение расстояний, углов, высот, углублений и прочих элементов рельефа с помощью различных инструментов, а также летательных аппаратов.

В зависимости от используемого оборудования различают следующие виды топосъемки:

стереотопографическая,

мензульная,

тахеометрическая,

теодолитная,

буссольная,

гидролокационная,

цифровая,

аэрофотосъемка.

Зачем нужна топосъемка

Результаты топосъемки являются важнейшим документом, на основании данных которого проводятся расчеты при проектировании. Кроме того, без проведения топосъемки невозможно получить разрешение на строительство объекта и его подключения к различным коммуникациям, таким как система водоснабжения, канализации и прочие.

Цены на топосъемку

Учитывая стремительные темпы строительства на территории Москвы и Подмосковья, в столичном регионе работает ряд предприятий, специализирующихся на проведении топосъемки. Одним из них является компания «Геомер Групп», специализирующаяся на оказании инженерно-геодезических услуг. Стоимость топосъемки, выполненной специалистами компании, зависит от площади участка, а также масштаба. В частности, топографическая съемка участка площадью 20 соток обойдется заказчику в сумму от 10 тыс. руб., а топографическая съемка застроенной территории площадью 3-4 гектара – в суму от 79 тыс.руб. Пройдя по ссылке https://geomergroup.ru/uslugi/topograficheskaja-semka/, все желающие смогут ознакомиться в перечнем изыскательских работ, выполняемых компанией «Геомер Групп», а также скачать прайс-лист с актуальными ценами на услуги.

Почему топосъемку следует заказывать у профессионалов

Учитывая тот факт, что результаты топосъемки в дальнейшем используются для разработки строительного проекта, доверять выполнение работ следует лишь квалифицированным профессионалам, имеющим в своем распоряжении качественное оборудование. Зачастую лица, которые стремятся сэкономить, обращаются к недобросовестным компаниям, которые не располагают нужными инструментами, приборами, лицензиями и квалифицированными кадрами, что приводит к необходимости повторного проведения топосъемки и необоснованному росту затрат