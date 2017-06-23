Производство клееного бруса



Среди современных строительных материалов из дерева можно выделить клееный брус. Этот вид бруса довольно широко используют при строительстве частных домов и коттеджей. Этот современный брус лишён большинства недостатков, которые присущи древесине, но при этом обладает всеми преимуществами этого природного материала. Дома, построенные из клееного бруса, не дают сильной усадки и не растрескиваются со временем.

Такие строения долгие годы сохраняют точные геометрические размеры и имеют отличную сопротивляемость самым разным воздействиям окружающей среды.

В производстве клееного бруса в основном используется сосна и ель. Но также можно встретить такой брус, изготовленный из кедра или лиственницы. Прежде всего изготовление бруса начинается с распиловки брёвен на доски определённого размера, которые затем сушатся. Стоит отметить, что чем тоньше полученные доски, тем лучше они поддаются сушке. Перейдя по ссылке http://klm-art.ru/technology/ , вы найдёте много полезной информации об особенностях использования и производства клееного бруса. Эта компания предлагает полный комплекс услуг, связанных с возведением частных домов из этого материала. Это подразумевает под собой как изготовление бруса, так и дальнейшее использование его в строительстве.

Чтобы клееный брус соответствовал самым высоким стандартам, на всех этапах производства выполняется контроль качества получаемых изделий. Это позволяет добиться точного соответствия стандартам. Для повышения устойчивости к различным внешним воздействиям, высушенная доска проходит обработку специальными антисептическими и антипиреновыми составами.

Важнейшим этапом производства бруса является строгание ламелей, из которых и будет склеиваться брус. Для склеивания используется особый водостойкий клей. Это вещество надёжно скрепляет доски и при этом позволяет древесине дышать и сохранять свои свойства. После нанесения на ламели клея, собранный брус отправляется под пресс. После прессовки получается брус прямоугольного сечения. Затем его отправляют на профилирование.