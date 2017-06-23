

Проектированием называют процесс, направленный на появление описания объекта, которого не было ранее, т.е. появление информации об этом объекте. Проектировщики могут создавать конструкции, изготавливать изделия. Когда проектировщики создают конструкции, то говорят, что они занимаются конструкторской деятельностью, когда же они изготавливают изделия, их деятельность считается технологической.

Процесс, в течение которого какое-либо действие управляет рабочими действиями, называют автоматизированным. Он классифицируется в САПР по ряду характеристик, таких как характер технических документов, уровень автоматического процесса, сложность КТС. Процесс автоматизации повышает эффективность проектирования.

Проектировщик описывает объект посредством карандашей и линейки, т.е. идет полностью ручной процесс проектирования. Если же проектировщик воспользуется каким-либо вспомогательным средством, то процесс превратится в автоматизированный. Будет привлечена дополнительная энергия. Однако, несмотря на то, что проектировщик сам управляет снабжением и командует механизмом, средство автоматизации может работать самостоятельно и циклично. Соотношение действий проектировщика и механизма определяет насколько процесс автоматизирован.

Для проектировщиков автоматизация процесса проектирования подразумевает разработку и дальнейшее внедрение конструкций, которые они получают в виде технического задания. Сначала проектировщики принимают проектное решение, потом они их описывают. Человеку сложно мыслить комплексными образами, поэтому конструктор приводит решения в осязаемую форму, что не дает синтезу отделиться от визуализации. Принятие проектировщиком решения проходит две фазы: синтез и анализ.

Сначала проектировщик объединяет части в целое, устанавливает связи между элементами. И лишь потом начинает глубоко исследовать эту целую систему согласно выданному техническому заданию. Если система будет удовлетворять заданным параметрам, то проектировщик приступит к процессу изготовления конструкции.