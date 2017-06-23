23 Июнь, 2017


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В Ленобласти стали меньше жаловаться на арбитражных управляющих

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Дата:
в: Новости компаний
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Количество жалоб сократилось на 39 %.

Управление Росреестра по Ленинградской области сообщает, что в первом полугодии 2017 года в адрес Управления поступило 52 жалобы на действия (бездействие) арбитражных управляющих, за аналогичный период 2016 года – 84 жалобы. Таким образом, количество жалоб сократилось на 39 % в сравнении с прошлым годом. Заявления поступают от физических лиц, юридических лиц и органов государственной власти.

По заявлениям (жалобам, обращениям) сотрудниками Управления вынесено 11 определений о возбуждении дел об административном правонарушении и проведении административного расследования, составлено 11 протоколов об административном правонарушении.

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