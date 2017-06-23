Выбираем правильно силовой кабель



В этой статье вы узнаете о том, как правильно выбрать правильный силовой кабель.

В первую очередь, необходимо определиться с материалом, из которого будет изготовлен кабель. Самым дешевым является алюминиевый.Но несмотря на это, он способен очень хорошо проводить ток. Также можно выбрать медный кабель, но он стоит намного дороже. После этого обязательно расчитайте общую нагрузку, которую способен выдержать данный провод. Для того, чтобы узнать это, необходимо суммировать мощность от каждого электрического прибора вместе. Также одним из важных параметров является сечение провода. Помните о том, что для каждого электроприбора характерен свой параметр.

Не стоит забывать и про изоляцию кабеля. Наилучшим вариантом станет металлическая оболочка, которая защитит его от воздействия влаги и сырости. Однако не стоит прокладывать такие провода под уклоном, так как данное покрытие может испортиться.

Кабель силовой ВВГНГ (А) FRLS зарекомендовал себя с лучшей стороны. Он покрыт поливинилхлоридом, а также стальной лентой, которая предотвращает нападение грызунов на кабель.

Обязательно рассчитайте длину кабеля. Для этого необходимо измерить расстояние от объекта подключения до второго объекта. Помните о том, что проводку следует выбирать сзапасом, так как в ином случае, её придётся наращивать, а это не очень удобно.

Для того, чтобы подобрать правильно силовой кабель, необходимо узнать его маркировку.

Так, первая буква указывает на то, из какого материала изготовлен кабель. Вторая буква расскажет вам о материале изоляции. Буква ” Т” подскажет вам, что кабель можно прокладывать только в трубах, а “Г” укажет на то, что он гибкий.

Очень важно правильно подобрать сечение провода. Это можно узнать из маркировки на самом кабеле. Кроме этого, вы можете вычислить его самостоятельно с помощью специальной таблицы, которую найдете в интернете. Только делайте это очень внимательно, чтобы потом выбрать правильно кабель.

Если вы воспользуетесь всеми вышеперечисленными советами и рекомендациями, то сможете выбрать хороший силовой кабель для проводки. Всего хорошего!