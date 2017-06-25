Установка систем видеонаблюдения гарантирует защищенность

Установка систем видеонаблюдения – это надежная защита объекта от посягательства извне. В отличие от даже очень бдительного охранника камеры зафиксируют абсолютно все, не пропустят ни одну мелочь. Объединение же их с пожарной сигнализацией принесет двойную пользу – сигнал о возгорании даже в малодоступных для осмотра местах мгновенно зафиксируется, и будут приняты меры по ликвидации очага.

Используемые для отражения событий технические средства разнообразны. При разработке проекта учитывается немало факторов, начиная с попадающей под наблюдение территории и заканчивая возможностью интеграции системы в общий комплекс элементов безопасности.

Выбор и последующая установка систем видеонаблюдения зависят от возлагаемых на них задач

На основе существующих технических средств возможно решение многих проблем.

Установка систем видеонаблюдения позволяет:

Постоянно фиксировать все происходящее.

Своевременно выявить нарушения.

Контролировать действия персонала.

Просматривать объект по периметру.

Различаются по способу:

Хранения и обработки поступающих сигналов – бывают аналоговые и цифровые.

Передачи информации – проводные, беспроводные, комбинированные.

Организации – локальные или распределенные.

Специалисты компании «Атлант» рекомендуют укомплектовывать систему элементами, которые позволят решить все поставленные перед ней задачи. При этом не обязательно они должны быть очень дорогими, наделенные множеством функций. Но и экономия в таком серьезном вопросе также недопустима.

После бесплатного выезда для обследования территории представитель компании согласовывает с заказчиком подлежащую охране площадь, количество, тип камер и предназначенных для приема информации мониторов, способ передачи данных и прочие нюансы.

Следующий этап – разработка проекта. В нем указывается архитектура, емкость системы – выбирается с учетом ее возможной модернизации в будущем, оборудование.

Монтажные работы – процесс, от которого зависит работа всех компонентов. Знания и солидный опыт помогают специалистам «Атлант» выполнить монтаж и установку систем видеонаблюдения с высоким качеством, в полном соответствии с требованиями нормативной документации. Объединение же с пожарной сигнализацией увеличивает защищенность здания не только от посягательств со стороны людей, но языков пламени.

После проведения пуско-наладочных работ и инструктажа персонала комплекс сдается заказчику.