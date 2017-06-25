Строительство домов из керамического блока

Когда решение возводить загородный дом принято, материал для строительства выбран, возникает важный вопрос: “Как правильно произвести укладку?”. И это действительно важный момент, ведь даже закупив качественные керамические блоки можно все испортить из-за неверной укладки, несоответствующего хранения и перевозки материала.

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Некоторые особенности укладки керамических блоков

Важно нанесение первого слоя раствора на гидроизоляцию – необходимо осуществить выравнивание основания по высоте при помощи водного либо лазерного уровня и нивелира.

Кладку нужно начинать с углов – для этого подбирают качественные цельные блоки, которым можно придать необходимую форму при помощи специальных инструментов, или доборные угловые. Порой используется рейка-порядовка для выравнивания высоты кладки.

Перед началом укладки стоит слегка смочить керамические блоки, чтобы исключить напитывание водой из цементного раствора.

Закрепляющую смесь используют только на горизонтальной поверхности. Благодаря пазам, размещенным по бокам каждого блока обеспечивается надежная фиксация каждого элемента друг с другом (здесь также важно использовать специальную резиновую киянку).

Чтобы избежать перекосов в процессе кладки, блоки могут вставляться в пазы тех, которые размещены в предыдущем ряду.

Прежде чем приступить к полноценному выкладыванию стен, необходимо произвести укладку как минимум 3-х слоев керамоблоков по углам. В процессе работы нужно постоянно контролировать уровень по вертикали (используется шнур-причалка).

Полномерные керамические блоки выкладываются со сдвигом где-то на полблока. Горизонтальные стыки при этом обязательно покрывать раствором толщиной 8-15 мм.

Как только основные стены будут выложены, подходит очередь перегородок. Не обойтись без установки специальных оцинкованных анкеров в несущих стенах (где именно, определяется при помощи тщательных просчетов, но всегда это горизонтальные швы).

Внутренние и наружные стены дома из поризованных керамических блоков возводятся одновременно. Первый ряд внутренней стены постепенно «подводят» к наружной и соединяют заранее подготовленным раствором. Второй ряд укладывается следующим образом – блок внутренней стены заводят на 10 мм в наружную. Места соединений утепляются при помощи пенопласта или каменной ваты. Если внутренние стены планируете возводить немного позже, то стоит заранее наметить штробы под места, где они будут располагаться.

Чтобы защитить стены из керамоблока, обязательно нужно их оштукатурить или использовать любой другой облицовочный материал. Вертикальные стыки можно перекрыть специальной шпаклёвкой для наружных работ.

Что касается растворов для кладки

Вариантов множество. Но во всех случаях не используют привычный песчано-цементный раствор. Чаще всего подготавливают легкий «теплый» состав, состоящий из цемента и пемзы или цемента и перлита. Он обязателен при кладке наружных стен – в таком случае получается термически однородная, прочная поверхность. Важно такой раствор замешивать непосредственно перед началом строительных работ, чтобы смесь не потеряла своих ценных качеств. Ее консистенция должна быть средней – раствор не должен заливаться в пустоты, при этом наносясь легко на блоки. В результате получаем энергоэффективный, долговечный, надежный дом.

Когда используется клеевой состав для кладки, важно четко следовать инструкции во время приготовления смеси. Слой при нанесении должен быть небольшим (не больше 10 мм), можно все делать вручную либо использовать специальное приспособление (кельма, рамка-слайдер, каретка и пр.).

Порой используется и монтажная пена в качестве средства для скрепления блоков между собой. Для нанесения используется специальный дозатор, выдерживается отступ около 40 мм от краев стены. Перед фиксацией блоки усаживаются в пазы и плотно забиваются резиновым молотком. Здесь важно следить, чтобы пена не попадала на наружные части блоков.

Со всеми деталями способны разобраться специалисты «ИнноваСтрой» – они внимательно выслушают все пожелания, учтут финансовые возможности, особенности земельного участка и предложат наиболее оптимальный вариант.