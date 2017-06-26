Достоинства и недостатки мягкой кровли

Современные покрытия для отделки крыши дома представлены на рынке в большом разнообразии. Мягкая кровля – востребованный продукт для покрытия крыш разной конфигурации. Как и любой другой отделочный материал, он обладает набором положительных и отрицательных черт.

Понятие мягкой кровли

Мягкая кровля считается продвинутым продуктом, отвечающим всем требованиям для обеспечения надежной защиты крыши. Покрытие не только предохраняет от атмосферных осадков и других погодных факторов, но и выглядит очень эстетично. Качество продукции и правильность монтажа позволяет обеспечить комфортное пребывание в доме. Наиболее часто мягкая кровля используется в малоэтажном строительстве.

К подобным изделиям относятся материалы, имеющие эластичную и пластичную структуру. Основное сырье, используемое в производстве – битум. Поверхность стеклохолста обрабатывается специальной массой, состоящей из смеси битума и полимерного сырья. Масса придает покрытию износостойкость и гибкость. Внешняя часть покрывается посыпкой, состоящей из гранул и частиц минералов (базальтовая, кварцевая или сланцевая крошка).

Разновидности покрытия

К мягкой кровле относят гибкую черепицу, а также покрытия рулонного типа и с мембранной структурой полотна.

Один из самых надежных способов защитить крышу от влаги – именно гибкая черепица. К тому же, это экономичный, практически безотходный вариант.

Рулонный тип покрытий представлен традиционным рубероидом, а также рубе- и стекломастом, стеклорубероидом. Мембранные материалы включают термопластичную и ПВХ-кровлю.

Достоинства и недостатки кровли

Современные полимерные материалы для обустройства крыш изготавливаются из качественного сырья, имеющего хорошие показатели прочности. Поэтому эта категория покрытий весьма популярна на рынке. Кровля в Раменском представлена в широком ассортименте на сайте компании Сайдингмонтаж, посмотреть ассортимент можно перейдя по ссылке http://xn--80aaidmjf1ahck2aw.xn--p1ai/myagkaya-krovlya/. У поставщика продукции можно приобрести и другие товары для проведения наружной отделки сооружений, а также заказать монтажные услуги.

Мягкая кровля обладает отличными функциональными и декоративными свойствами. Основные достоинства продукта:

Слабая теплопроводность материала, что способствует экономии на проведении теплоизоляционных работ. Покрытия на основе битума также обеспечивают качественную звукоизоляцию.

При использовании битумной кровли не требуется заземление за счет отсутствия электропроводности у материала.

Крыша, покрытая мягкой кровлей, защищена от плесени, вредителей.

Материал не деформируется под воздействием солнечного излучения, химических реагентов.

Имеет высокий показатель сопротивляемости к механическим повреждениям, ударопрочная. Немалую роль в прочности играет наличие обрешетки и амортизирующих качеств самого материала.

Монтаж возможен даже на крышах сложной формы, при необходимости может быть произведен ремонт и реставрация.

Большой выбор цветовой гаммы в случае с гибкой черепицей. Фактурность поверхности делает её более декоративной.

Легкость материала выгодно отличает его от аналогичных изделий, например из металла.

Недостатки кровельного покрытия на основе полимеров:

Мягкая кровля является горючим материалом.

Поверхность с кварцевой крошкой скапливает на себе мусор, требует постоянного ухода и очистки.

Из-за гигроскопичности возрастают расходы на проведение гидроизоляционных работ.

Стоимость монтажа увеличивается за счет необходимости использования обрешетки.

Сделать выбор в пользу того или иного кровельного покрытия следует только изучив все плюсы и минусы каждой категории покрытий для крыш. Однако, в целом, мягкая кровля – практичный настил.