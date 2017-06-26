Модные идеи ремонта квартиры



Ремонт квартиры – это не только шаг, обеспечивающий благоустройство и придающий уют помещению, это еще и внесение свежей струи в свое жилое пространство. Потому люди, планирующие делать ремонт в своей квартире, обязательно должны познакомиться с модными тенденциями и направлениями дизайна, существующими в этой отрасли.

Среди тенденций, пользующихся повышенным спросом в этом сезоне, в первую очередь следует выделить моду на натуральные материалы и фактуры, имитирующие дерево, природный камень, кирпич или побелку. Все это создает ощущение простоты, безопасности и чистоты в помещении. При этом грубые фактуры натуральных дерева или камня смотрятся так самодостаточно, что не требуют привнесения дополнительных декоративных элементов, потому помещение впоследствии можно оформить в духе минимализма – пусть в квартире царят чистота и свет.

Модный ремонт можно выполнить своими руками или обратиться к мастерам. Например, на сайте s-komf.ru предлагается выполнить ремонт под ключ – выгодное решение для тех, кто экономит силы и время.

Так как простор и свет – приоритет для любого владельца жилья, дизайнеры и мастера ремонта всеми средствами пытаются достигнуть именно этого эффекта. В моде помещения, отремонтированные именно с расчетом создания максимального ощущения воздушности и легкости, не захламленного пространства. Так даже самую маленькую комнату можно сделать просторнее. Например, в миниатюрных ванных комнатах и кухнях рекомендуется использовать встроенную сантехнику. А в других комнатах – функционально совмещать несколько зон в рамках одной локации, убирая лишние простенки и перегородки.

В моде – белые цвета, как базовый цвет стен, потолка и даже пола. Многих настораживает такое решение, так как может показаться не практичным, однако помещение, окрашенное в светлые тона, всегда оставляет ощущение чистоты и свежести, гармонии и простора. И, вопреки расхожему мнению, поддерживать порядок в таких комнатах будет едва ли сложнее, чем в помещениях с другими интерьерными ходами и решениями. Базовый белый можно дополнить любыми другими цветами.