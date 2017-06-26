Как выбрать светильник для дома

Всем известно, что без правильно подобранного освещения невозможно создать уютную обстановку в квартире. В этой статье вы узнаете о том, на что обратить внимание при выборе светильника.

В первую очередь необходимо обязательно определиться с видом светильника. Так, например, в зал очень хорошо подойдёт люстра с несколькими плафонами. В спальню можно выбрать бра или другие торшеры. На кухню можно купить лампу с регулируемым шнуром.

Что касается расцветки люстры, то выбор по данному параметру зависит только от вас. Так, например, осветительные приборы, которые выполнены в красном цвете, способны поднять настроение и активность у человека. А вот тёмные тона – наоборот. Светлые тона создают праздничную атмосферу в доме.

В настоящее время существует огромное количество различных моделей осветительных приборов. Вы можете приобрести любой из них в магазине электроприборов. Кроме этого, хорошие и современные светильники можно купить на сайте Led-svetilniki.ru/shop/ по доступной цене. Вам необходимо зарегистрироваться, чтобы получить доступ ко всем товарам интернет-магазина.

Если вы хотите купить светильник для детской комнаты, то можете выбрать его в виде сказочного героя, которые будут вызывать у малыша только положительные эмоции.

Если у вас в квартире натяжные потолки, то не в коем случае не покупайте навесные люстры, так как они способны нагреваться и вызывать деформацию потолка.

Хочется отметить, что размер комнаты, куда приобретается осветительный прибор, имеет очень важное значение. Так, в маленькую комнату ни в коем случае нельзя весить большую люстру и наоборот.

Что касается лампочек, то очень хорошо зарекомендовали себя светодиодные лампы. Самой главной их особенностью является экономия электроэнергии. Кроме этого, они не способны сильно нагреваться и вызывать деформацию люстры.

Галогеновые лампы также очень распространены, но из за своей дороговизны они меньше используются. Если вы воспользуетесь всеми вышеперечисленными советами и рекомендациями, то сможете выбрать хороший осветительный прибор, который прослужил вам долго.