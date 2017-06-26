Правила и советы при покупке квартиры



Покупка квартиры – очень серьезное и хлопотное дело. Ко всему процесу нужно отнестись очень серьезно. Нужно продумать каждую мелочь, что не стать жертвой аферистов. Первым делом нужно уделить особое внимание оформлению всей необходимой документации. Также вы должны четко понимать какую квартиру вы хотите, на каком этаже, в каком районе и так далее.

Если вы хотите купить квартиру в Краснодаре , лучше всего обратиться в компании, которые на этом специализируются. Обращаясь к профессионалам, вы обезопасить себя от различных неприятных ситуаций и сюрпризов. Сотрудники фирмы, которая занимается подбором жилья и оформлением всей необходимой документации, будет учитывать все ваши требования и пожелания, поможет правильно определить ход всех необходимых действий, проведет корректно весь процесс оформления документов и так далее.

В процессе приобретения недвижимости первым делом вам необходимо будет заключить договор с компанией, которая будет заниматься всем процессом. Если вы собираетесь приобрести недвижимость в новострое, тогда необходимо тщательно изучить застройщика. Необходимым действием будет проверка наличия проекта, разрешений на застройку на земельном участке, технические условия на коммуникации и так далее, вобщем, другими словами – проверка репутации застройщика.

Лучше всего не просто контролировать весь процесс проведения сделки, но и заключить договор с условиями между покупателем и застройщиком. В некоторых случаях в проведении сделки между застройщиком и покупателем не обойдется без помощи нотариальной конторы.

Процесс приобретения жилья с рук значительно проще. Хотя в таком случае историю помещения необходимо проверять более тщательно. Первый документ, который вам следует потребовать – это договор о приватизации, купли-продажи или обмена. Также вы должны быть в курсе о всех прописанных жителях в квартире.

При проведении сделки оплата производится в кассу компании застройщика или через банк. Если вы планируете проведение всей сделки без помощи посредников, то лучше всего перед всем процессом получить подробную консультацию.