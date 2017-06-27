Порядок вступления фирм в СРО



Ранее компании, которые занимались строительством, проектированием и другими особо опасными видами работ, проходили лицензирование. Для того чтобы осуществлять особые виды работы, необходимо было пройти лицензирование, государственные лица проверяли наличие на предприятии специалистов с опытом работы, соответствующим образованием и материально-техническую базу. Только после этого лицензированная комиссия принимала решение. Теперь лицензия не нужна. Но, бесконтрольными эти предприятия не остались. Для того чтобы осуществлять работу также, как и ранее необходимо вступить в СРО.

Стоит отметить, что организаций, которые саморегулируют деятельность строителей, проектировщиков, взыскателей и т.п. существует очень много. Именно поэтому рекомендуется посмотреть официальный реестр сро и выбрать ту организацию, которая подходит вашему предприятию. Стоит сначала предоставить определенный пакет документов (документы работников, на предприятие и многие другие). Комиссия рассматривает документы и принимает решение.

Хотелось бы обратить внимание на то, что в каждой компании существует вступительный взнос. Какова его сумма? Все зависит от того, какое решение было принято на заседании. Члены, которые в СРО вступают должны в обязательном порядке его также внести. Если сумма для вашего предприятия большая, то можно договориться с главой СРО и разбить ее на несколько платежей. Но это еще не все, ведь члены СРО также вносят и ежегодные взносы.

Существует мнение о том, что членство в СРО ничего не дает и это всего-навсего формальность. Стоит отметить, что в СРО вступить намного проще, чем получить лицензию. Но организация регулярно проводит курсы для строителей и проектировщиков, сотрудник предприятия может получить повышение квалификации и т.п. Членские и вступительные взносы тратятся на обучение и повышение квалификации работников. Это необходимо для того, чтобы потом участвовать в разных тендерах. Следовательно, у компаний, которые являются членами СРО, намного больше шансов получить хорошо оплачиваемый заказ, потому, что им доверяют.