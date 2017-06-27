Покупка двухкомнатной квартиры – перспективное решение как для молодой семьи, так и для одного человека. Стоимость «двушки» не намного выше однокомнатной квартиры, а возможностей она предлагает гораздо больше. Современные двухкомнатные квартиры в новостройках от застройщика – выгодная инвестиция в будущее. С одной стороны, такая покупка надолго решит вопрос об улучшении жилищных условий с появлением семьи и детей, с другой – двухкомнатные квартиры относятся к ликвидному типу жилья и на них всегда найдется покупатель.

Ситуация на строительном рынке предполагает обилие вариантов «двушек» в любом сегменте. Покупателям доступны компактные квартиры в новостройках эконом-класса с эргономичной и функциональной планировкой и просторные апартаменты площадью свыше 100 квадратных метров в престижных жилых комплексах.

Возможности двухкомнатных квартир

Наличие двух изолированных комнат определяет популярность двухкомнатных квартир у семей с детьми. Многообразие планировок позволяет организовать пространство с учетом потребностей всех членов семьи. Однако, «двушки» востребованы также и у холостых людей и пар без детей. Одна из комнат может служить гостевой спальней, рабочим кабинетом, мастерской или домашним спортзалом.

Выбирая между покупкой квартиры на вторичном или первичном рынке, большинство покупателей делает выбор в пользу застройщика. Возможность купить квартиру на начальном этапе строительства за меньшие деньги привлекает клиентов, которые не торопятся с переездом. Кроме того, застройщики часто предоставляют выгодные условия рассрочки или специальные предложения при 100% оплате.

Покупка двухкомнатной квартиры от застройщика – это возможность сделать выбор с учетом максимально большого количества предпочтений. Поскольку новостроек много, то и выбор мало чем ограничен. Покупатель может выбрать район, расположение относительно метро и парков, отдельно стоящие дома, жилой комплекс или целый квартал новостроек, наличие рядом детских садов, школ и магазинов, наличие паркингов и стоянок, этаж, планировку и ориентацию на стороны света. Например, в микрорайоне «Балтийская жемчужина» продажа двухкомнатных квартир ведется в нескольких жилых комплексах и все они рядом с Финским заливом, Южно-Приморским парком или на набережных Матисова и Дудергофского каналов. Здесь есть возможность купить квартиру от 67 до 132 квадратных метров в лучшей локации юго-запада.