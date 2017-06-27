Быть надежным руководителем — это мастерство!

На протяжении всего периода своей активной деятельности Ашот Паразян возвел, реконструировал и произвел капитальный ремонт сотен километров магистральных газопроводов. А.О. Паразян твердо убежден, что перспектива в развитии. Он постоянно работал над внедрением новых проектов и инновационных решений. Например, он разработал и предложил реализовать свой авторский проект по производству анкерных опор для линий электропередач. За счет своей уникальной конструкции они могут применяться в сложных климатических условиях. Уникальность этой разработки была подтверждена патентом, выданным Федеральной службой интеллектуальной собственности РФ.

Думать, что умеешь управлять другими людьми и на самом деле уметь это делать — две большие разницы. Но определить хорошего управленца не так сложно. Если он может организовать несколько человек, умеет давать четкие задачи и контролировать их выполнение, принимает нестандартные решения — значит, сможет руководить и большим коллективом. Успешный человек, который завоевал доверие людей, не будет много говорить о том, как нужно улучшать жизнь вокруг: он просто берет и делает то, что умеет на своем месте. Результаты его труда скажут сами за себя.

Именно к таким людям и относится Паразян Ашот Оганесович — вице-президент ОАО «КалугаГлавСнаб» с 1999 года. Он имеет высшее экономическое образование, защитил кандидатскую по экономике, получил ученую степень по международным стандартам — диплом доктора, выданный МААК. На сегодня акционерное общество «КалугаГлавСнаб» входит в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленно-строительных групп федерального масштаба. Главными заказчиками этого предприятия являются дочерние компании ОАО «Газпром», ООО «ГазСтрой», ООО «НефтеГазСтрой» и другие.

За время своей деятельности Ашот Оганесович завоевал признание среди партнеров, своих подчиненных и обычных людей. За свой весомый вклад в экономическое развитие страны А.О. Паразян был награжден престижной медалью «За развитие предпринимательства», дипломами «Лучшая компания года», «Элита национальной экономики», имеет много благодарностей от высоких должностных лиц, сертификатов соответствия.

А главное, в самых разных областях России (Калужская, Воронежская, Тюменская, Липецкая и др.) начали возводиться социально значимые объекты (например, спортивные комплексы и торгово-развлекательные центры), реконструироваться мосты, были доставлены тонны важных товаров и комплектующих крупнейшим промышленным предприятиям. Кроме того, выполнены значимые работы на отрезке магистрального газопровода «Сила Сибири».

А.О. Паразян был награжден высшим символом общероссийского общественного признания — «Опора Государства». Название награды говорит само за себя: именно на таких людей всегда можно положиться даже в непростые для страны времена. Это подтверждение высокого уровня профессионализма, знаний и многолетнего опыта, а также истинной любви и преданности своему делу.