Как выбрать газовый котел для дома

При организации отопительной системы в загородных домах и некоторых квартирах с площадью примерно от 200 до 250 кв. м. лучшим решением станет установка газового котла на 24 кВт. Практически все производители такого оборудованию выпускают его с мощностью близкой к данному показателю от 12 до 35 кВт. Следовательно, 24 кВт является средним показателем.

Объясняется такой небольшой диапазон по мощности конструктивными особенностями агрегатов. Как правило, в документации оборудования указывают мощность, выдаваемую горелкой и которую получает непосредственно теплообменник. Полезная производительность обозначается термином тепловая производительность.

Для небольших по площади домов и квартир выделение отдельного места под котельную является затруднительным. Поэтому оптимальным вариантом в данном случае считаются модели газовых настенных котлов, установка которых допускается непосредственно в помещении дома, к примеру, на кухне. Подробнее ознакомиться с современными моделями газовых котлов их характеристиками можно здесь и выбрать оптимальный вариант, который будет соответствовать потребностям для определенной площади жилища и иметь привлекательный эстетичный вид.

Удобны такие котлы тем, что, при отсутствии центрального газоснабжения, достаточно установить газгольдер и использовать сжиженный газ. Особенно это актуально для загородных домов. Котлы допустимо перенастраивать с одного вида газа на другой практически для всех моделей этого оборудования. Делятся котлы на два вида — одноконтурные и двухконтурные. Если первый вид предназначен только для системы обогрева, то во втором еще и предусмотрен нагрев горячей воды.

Выпускаются модели, совмещенные с бойлером. Их вариант исполнения может быть, как настенным, так и напольным. Котлы на 24 кВт достаточно популярны в том плане, что, в режиме ГВС, двухконтурные модели способны обеспечить производительность порядка 12-13 л/мин, с температурой нагрева воды на 30 С. Это объема горячей воды является вполне достаточным для обеспечения двух точек водоснабжения, расположенных в ванной и на кухне.