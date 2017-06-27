Преимущества постройки дома из бруса

С каждым годом растет популярность домостроения . Всего лишь десять лет назад, многие предпочитали строить кирпичные дома, а сейчас постепенно идет возвращение к деревянным. Дерево используется не только для постройки обычных дачных домиков, но и для возведения шикарных комфортных поместий или усадьб.

В последнее время, все большее количество людей переезжают из шумных городов в экологически чистую местность, которая будет ближе к природе и строят там свой дачный домик. Постройка дома из натурального дерева, который является экологически чистым материалом, очень полезна для здоровья человека. Древесина не только обладает свойством, которое создает целебный микроклимат во всем помещении, но и также отличается довольно высокими теплоизоляционными свойствами.

Купить срубы из бруса недорого можно по всей России, что даст возможность построить свой домик в тихом месте возле реки или леса и это будет намного полезнее, чем квартира в многоэтажном здании города. Деревянные дома являются очень удобными и благоприятными местами для жизни человека.

Любые брусовые дома под ключ будут обладать очень гладкой поверхностью стен, ведь брус довольно просто и легко поддается отделке сайдингом или гипсокартоном. Обладая очень маленькой площадью стен, дом из бруса может быстро протопится и согреть всех жильцов. Процесс производства бруса является автоматизированным, что позволяет создавать стандартные типовые заготовки материала, у которых следует срезать нужные угловые пазы и каркас дома уже будет готов наполовину. Если, при постройке дома, использовать натуральные уплотнители, то из брусового дома намного быстрее будет выходить лишняя влажность.

Стоит также отметить, что брус намного более устойчив к различного рода деформациям, чем обычный бревенчатый дом. Очень часто для фундамента брусового дома используют “плавающие” столбы, которые изготовлены из бетонных блоков. Еще брус не имеет определенного количества циклов заморозки и разморозки, что делает его намного надежнее, чем бетонные конструкции.

К недостаткам бруса относится то, что такие дома, к сожалению, подвержены гниению и повреждению от насекомых. Но если своевременно ухаживать за домом и пропитывать его специальными растворами, то он прослужит очень долго. Также к минусам относится легкая воспламеняемость, поэтому стоит осторожно обращаться с огнем.