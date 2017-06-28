Обслуживание кондиционеров



Несмотря даже на самый щадящий режим использования кондиционера, в нем нередко могут возникнуть мелкие поломки, которые полностью выводят агрегат из строя. Поэтому владельцам техники следует обращаться в сервисную компанию по обслуживанию климатического оборудования, в перечень услуг которой входит устранение неполадок и капитальный ремонт.

С какой периодичностью проводится сервисное обслуживание зависит прежде всего от условий в которых работы охлаждающее воздух оборудование. К примеру, если кондиционеру в жилом помещении, требуется чистка теплообменника не реже 1-2 раз в год, то оборудованию, установленному на производственных объектах тех обслуживание, проводится чаще. Если чистку бытового кондиционера, можно проводить самостоятельно, промышленные должны обслуживать сервисные компании.

Поэтому нужно следить за уровнем утечки охлаждающего вещества. Фреон способен проникать через микроскопические поры и на стыках соединения шлангов. Однако, потери не должны превышать 30-50 г/год. Такие работы проводят сервисные центры. Именно сюда следует обращаться при проблемах с кондиционером, где специалисты с помощью современного оборудования определят уровень фреона в агрегате и проведут дозаправку.

Периодичность обслуживания кондиционеров делится на несколько видов сервисного и технического обслуживания. Ежемесячная профилактика предполагает полную диагностику всех узлов кондиционеров. Если крепления ослаблены, в оградительных блоках и элементах корпуса найдены дефекты, их сразу устраняют. Кроме того, проводят чистку фильтров и жалюзи.

В ходе ежеквартальной проверки кондиционеров осуществляются все ежемесячные работы и проводится дополнительный осмотр контура движения фреона на герметичность, степень утечки. Также проверяют силовые провода, коробки, резиновые соединения, контакты, привода, измеряют уровень шума, давления и температуры.

Полугодовое обслуживание включает все пункты ежеквартального, а также тестирование электрической системы и двигателя и аварийного системы отключения агрегата при отсутствии питания.