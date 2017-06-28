28 Июнь, 2017


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Листовой прокат и его разновидности

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в: Новости компаний
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К виду металлопродукции относится листовой прокат. Он используется в строительной сфере, промышленности для изготовления очень разных металлоконструкций. Из него чаще всего изготавливают швеллеры, уголки, полосы и многие другие элементы. Стоит отметить, что листовой прокат бывает двух видов – холодно- и горячекатаный.

Лист горячекатаный производится благодаря горячей прокатки стали. Листы бывают разной ширины. Горячекатаные листы из стали имеют огромное количество достоинств. Это стойкость к коррозии, огромный ассортимент, термостойкость, отличная свариваемость, прекрасное качество при доступной цене, высокие эксплуатационные характеристики, качество поверхностного поверхностного слоя, устойчивость к разного рода механическим повреждениям, очень просты в обработке. Если вы занимается строительством и вашему предприятию регулярно необходим листовой горячекатаный прокат, то лучше обратиться непосредственно к производителю, на сайте вы можете выбрать то, что необходимо для определенного вида работ. Такой лист часто используют для сварных конструкций, которые чаще всего устанавливают на улице.

Холоднокатаный лист получается благодаря холодному прокату стали, такой лист характеризуется высокими свойства, служит продолжительное время. Бывает разной плотности и толщины, для определенного вида работ нужно тщательно подбирать листовой прокат. Холоднокатаный лист имеет огромное количество преимуществ. Во-первых, его не нужно подготавливать к нанесению лакокрасочных покрытий. Во-вторых, имеет высокие эксплуатационные свойства.В-третьих, устойчив в повреждениям во время сваривания. Из этого листового проката изготавливают профнастил, перфорированные и кровельные оцинкованные листы.

Также производители часто изготавливают рифленые цвета. На поверхность листа наноситься тиснение, которое выполняется в виде чечевицы или же ромба. Для практичного применения чаще всего используют лист с односторонним тиснением, а вот для декоративного применения лучше использовать листы с двухсторонним тиснением.

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