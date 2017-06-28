Преимущества натяжного потолка



Натяжной потолок давно перестал быть роскошью и диковинкой. Его устанавливают в жилых и офисных помещениях, зачастую отдавая им предпочтение именно из эстетических соображений. Однако у таких потолочных конструкций есть и другие достоинства, о которых будет полезно узнать еще до установки у себя в помещении потолка такого типа.

Скрывая от посторонних глаз все поверхности не идеального перекрытия (возможные трещины, подтеки, неровности), натяжные потолки способны играть роль дополнительного слоя теплоизоляции. Это особенно актуально для жителей верхних этажей или частных домов. Кроме того, это еще и хорошая звукоизоляция. Так что если кому-то надоели постоянные шумы с чердака или топанье соседей сверху – натяжной потолок оградит от посторонних звуков.

Высоко ценится и способность натяжных потолков не конденсировать и не задерживать влагу. Потому они подходят для установки в помещениях с высоким уровнем влажности – в ванных комнатах, в бассейнах, на бытовых и промышленных кухнях, где много пара.

Цена – тоже плюс таких потолков. На сайте www.artpotoloc.ru можно подобрать даже бюджетные варианты, в пределах 550 рублей за квадратный метр, а можно выбрать и респектабельный вариант. Монтаж осуществляется быстро и качественно.

Долговечность – еще один плюс такой конструкции. Производители обычно дают гарантию в десять лет, но фактически такой потолок может прослужить и значительно дольше. И различных катаклизмов и форс-мажоров он не боится, так как даже при затоплении может выдержать солидную нагрузку воды, не даст эрозии и не позволит затопить технику и мебель в вашей квартире. Нужно будет только слить ту воду, которая скопилась за панелями потолка и можно дальше продолжать эксплуатацию, без дополнительного ремонта или замены каких-то частей конструкции.

Большая разновидность материалов и фактур позволяет потребителю выбрать потолок, который будет отвечать всем особенностям интерьера в его помещении. Можно создать в том числе и модный многоуровневый потолок, со сложной системой подсветки и оригинальным ступенчатым дизайном.