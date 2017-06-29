Покупка недвижимости в Испании. Квартиры в лучших районах Барселоны

С точки зрения финансистов, недвижимость Барселоны признана наиболее интересной для долгосрочного вложения капитала в Испании. Столица Каталонии традиционно делится на девять районов, каждый из которых отличается собственным инвестиционным климатом. Поэтому стоимость квартир с идентичными параметрами в различных округах мегаполиса может разниться в два, а иногда и в три раза.
Исторический центр
Сердце Барселоны – это лабиринт путаных улочек, на которых вальяжно разместились старинные особняки, рестораны, бары, музеи и художественные галереи. Жилой фонд в этой части столицы представлен преимущественно небольшими комнатами и апартаментами, занимающими вторые и третьи этажи зданий.
Согласно статистике Damlex Realty, квартира в Барселоне отличается быстрой окупаемостью и ликвидностью. Стоимость квадратного метра недвижимости в 2017 году в районе Ciutat Vella – 3 500 евро.
Что же касается минусов, то они следующие:
- отсутствие парковочных мест для автомобилей;
- одностороннее движение;
- высокий уровень шума;
- требующие ремонта коммуникации.
В гости к звездам
Дистрикт Лес Кортс – один из наиболее престижных округов Барселоны. Он сочетает в себе историческое наследие столицы и динамичный темп современной жизни. Жилой фонд района – это просторные апартаменты в многоэтажных домах, дизайнерские студии и пространства, оформленные в стиле лофт. Имеются пентхаусы.
Лес Кортс славится не только своими знаменитыми жильцами, но и высокими ценами на недвижимость. Стоимость одного квадратного метра варьируется в диапазоне 3 500… 4 500 евро. Квартиры в этой части мегаполиса служат источником постоянного дохода. Их сдают в аренду. Планомерно растущая стоимость готовых объектов позволяет говорить о краткосрочных инвестициях с последующей перепродажей.
На лоне природы
Sant Andreu – дистрикт, расположенный на окраине Барселоны. Это тихий и уютный район, в котором проживает коренное население мегаполиса. Расположен он на севере города. Недвижимость округа – многоквартирные дома бюджетного уровня. Небольшая площадь квартир делает их доступными для большинства покупателей. За один квадратный метр просят порядка 2 300 евро.
Сантс-Монжуик – еще один ближайший пригород столицы. На его территории высятся типовые многоэтажки. Квартиры в них недорогие и пользуются высоким спросом у приезжих.
Информация о недвижимости Барселоны предоставлена агентством Damlex Realty. Контактный телефон: (+34) 935 434 367, сайт: www.damlex-realty.ru