Покупка недвижимости в Испании. Квартиры в лучших районах Барселоны

С точки зрения финансистов, недвижимость Барселоны признана наиболее интересной для долгосрочного вложения капитала в Испании. Столица Каталонии традиционно делится на девять районов, каждый из которых отличается собственным инвестиционным климатом. Поэтому стоимость квартир с идентичными параметрами в различных округах мегаполиса может разниться в два, а иногда и в три раза.

Исторический центр

Сердце Барселоны – это лабиринт путаных улочек, на которых вальяжно разместились старинные особняки, рестораны, бары, музеи и художественные галереи. Жилой фонд в этой части столицы представлен преимущественно небольшими комнатами и апартаментами, занимающими вторые и третьи этажи зданий.

Согласно статистике Damlex Realty, квартира в Барселоне отличается быстрой окупаемостью и ликвидностью. Стоимость квадратного метра недвижимости в 2017 году в районе Ciutat Vella – 3 500 евро.

Что же касается минусов, то они следующие:

отсутствие парковочных мест для автомобилей;

одностороннее движение;

высокий уровень шума;

требующие ремонта коммуникации.

В гости к звездам

Дистрикт Лес Кортс – один из наиболее престижных округов Барселоны. Он сочетает в себе историческое наследие столицы и динамичный темп современной жизни. Жилой фонд района – это просторные апартаменты в многоэтажных домах, дизайнерские студии и пространства, оформленные в стиле лофт. Имеются пентхаусы.

Лес Кортс славится не только своими знаменитыми жильцами, но и высокими ценами на недвижимость. Стоимость одного квадратного метра варьируется в диапазоне 3 500… 4 500 евро. Квартиры в этой части мегаполиса служат источником постоянного дохода. Их сдают в аренду. Планомерно растущая стоимость готовых объектов позволяет говорить о краткосрочных инвестициях с последующей перепродажей.

На лоне природы

Sant Andreu – дистрикт, расположенный на окраине Барселоны. Это тихий и уютный район, в котором проживает коренное население мегаполиса. Расположен он на севере города. Недвижимость округа – многоквартирные дома бюджетного уровня. Небольшая площадь квартир делает их доступными для большинства покупателей. За один квадратный метр просят порядка 2 300 евро.

Сантс-Монжуик – еще один ближайший пригород столицы. На его территории высятся типовые многоэтажки. Квартиры в них недорогие и пользуются высоким спросом у приезжих.

Информация о недвижимости Барселоны предоставлена агентством Damlex Realty. Контактный телефон: (+34) 935 434 367, сайт: www.damlex-realty.ru