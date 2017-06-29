26-27 сентября в Санкт-Петербурге состоится открытие строительно-интерьерной выставки «City Build Russia 2017»

На Международной строительно-интерьерной выставке «City Build Russia 2017» более 150 российских и зарубежных компаний представят огромный выбор инновационных строительных и декоративных материалов.

Выставка «City Build Russia 2017» – специализированная деловая площадка, в рамках которой состоятся переговоры DIY в формате персональных встреч по предварительной записи. Посетители форума смогут найти новых клиентов и партнеров, возобновить и поддержать деловые контакты, а также вывести продукцию на строительный рынок Северо-Западного региона России. Участие в переговорах DIY гарантирует увеличение объемов продаж.

Посещение «City Build Russia 2017» позволит вам обеспечить свою организацию новыми и актуальными строительными материалами со всего мира, а также значительно расширить ассортимент продукции для более полного удовлетворения потребностей покупателей. Лидеры отрасли представят свои новейшие разработки. Участников и гостей ожидают демонстрации инновационной продукции: уникальный дизайнерский декор и предметы интерьера, двери, замки и фурнитура для дверей, фасады, кровли, обои и напольные покрытия, сантехника, крепеж и инструменты.

Выставка-переговоры DIY откроет новые перспективы развития строительной отрасли. Посетить выставку «City Build Russia 2017» можно 26-27 сентября, в Санкт-Петербурге – в конгресс-холле «Московский», м. “Московские ворота”. Более подробно о мероприятии можно узнать в дирекции конгрессно-выставочной компании “Rus-Expo” по телефону +7 (812) 339-32-88 и на сайте russ-expo.com.