Чем можно отделать стены?

Ремонт в любом жилье, можно сказать, никогда не заканчивается, и огромное значение в этом процессе занимает именно отделка стен. На сегодняшний день существует множество способов отделки.

Древесина и полотна. Сразу стоит знать, что это один из самых дорогостоящих способов отделки стен. Зато деревянные полотна помогут создать понастоящему изысканное помещение. Но, если комната небольшая, то не стоит стены декорировать деревом, так как площадь значительно уменьшится и не только визуально. Предпочтение обычно отдается отделочным материалам из сосны или дуба, более экзотические породы будут стоить на порядок выше.

Камень. Нельзя поспорить, что камень придаст изюминки любому помещению. Чаще применяют гранитный или мраморный камень. Но в жилом помещении таким материалом облицовывают арки и проемы, используют для каминов. Также можно облицевать и прихожую с кухней декоративным камнем, что придаст неповторимости всему интерьеру да и обойдется в полне приемлемую цену!

Штукатурка. Наверняка каждый знает о дешевизне такого способа отделки и не только стен. На сегодня есть огромное количество видов штукатурки. Также можно при помощи специальных штампов создать практически любой узор на стенах. Прекрасным интерьерным решением может быть вдавливание каких-либо предметов в оштукатуренную поверхность, например, ракушек или стекол.

Плитка керамическая. Такой тип отделки чаще всего можно увидеть в подсобных помещениях и на кухне. Керамическая плитка прекрасно переносит повышенную влажность, прекрасно моется и достаточно долговечная. К тому же любая керамика полностью экологически чистая, а значит, не только стены под ней дышат, но и такое покрытие абсолютно безвредно для человеческого организма. Широкий ассортимент плитки позволяет воплотить любые пожелания хозяна помещения, от обычных геометрических рисунков до создания на стене панно.

Обои. Такой тип покрытия можно поставить на первую позицию по дешевизне. Широкая цветовая гамма, множество рисунков и прочее, позволяет придать помещению неповторимый образ. Обои могут иметь бумажную или флизилиновую основу, могут быть водостойкие и других видов. Также можно приобрести обои велюровые или пробковые, то есть вариантов множество. Обои очень просто клеить, даже самостоятельно, не потребуются особые навыки или специальный инструмент.

Кожа и ткань. Тканевая отделка стен известна издревле. К тому же ткань прослужит намного дольше, чем обычные обои. Кожу чаще всего используют в помещениях, где необходимо приглушить звук, к примеру, там, где стоит домашний кинотеатр.

Зеркальные и стеклянные поверхности. Такой способ отделки не самый популярный, хотя способен визуально очень увеличить площадь помещения. На зеркальные или стеклянные поверхности можно наносить рисунки, что однозначно придаст интерьеру неповторимости.