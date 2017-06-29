В жилом комплексе «София» сданы новые дома и паркинг

Проект находится на завершающей стадии.

«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию дом №17 и №11 жилого комплекса «София». В стадии строительства осталось еще 4 корпуса, которые будут поэтапно сданы до конца 2017 года. Их готовность близка к завершению. Тем самым один из наиболее крупных проектов, который «Группа ЛСР» реализует в Санкт-Петербурге, будет завершен.

Дом №17 площадью 33 039 кв. м рассчитан на 355 квартир. Их площадь варьируется в пределах 33,7-86,6 кв. м. В корпусе представлены квартиры с одной, двумя и тремя комнатами, при этом все квартиры уже проданы. На первом этаже здания предусмотрены коммерческие помещения для размещения предприятий сферы товаров и услуг. Под них в доме выделено порядка 235 кв. м.

Дом №11 рассчитан на 240 квартир. Его площадь составляет 19 940 кв. м. На сегодня в корпусе в продаже еще остались привлекательные варианты одно-, двух- и трехкомнатных. Их площадь варьируется в пределах 38-88 кв. м. В составе дома также предусмотрены коммерческие помещения площадью 505 кв. м.

Вместе с жилыми домами «Группа ЛСР» получила разрешение на ввод в эксплуатацию отдельно стоящего подземного паркинга в составе проекта, рассчитанного на 122 места.

В плановом режиме осуществляется строительство домов № 19, 20/21, 22 и 23, которое завершиться в конце 2017 года. Корпуса будут включать в себя 1197 квартир общей площадью 63 907 кв. м. На сегодняшний день выполнена большая часть строительно-монтажных работ, производятся отделка, остекление балконов, фасадные работы и устройство внутренних сантехнических сетей.

Жилой комплекс комфорт-класса «София» – один из наиболее масштабных среди всех проектов «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге. Новоселы первых сданных домов уже оценили преимущества соседства с живописной парковой зоной с системой озер. С северной стороны расположен Парк Интернационалистов, с южной – парк Героев-Пожарных. Неподалеку от квартала находится станция метро «Международная». Транспортное сообщение также обеспечивают Южное шоссе, Бухарестская улица, проспект Славы и метро «Международная», строится станция «Проспект Славы». На территории комплекса предусмотрено строительство двух детских садов на 220 и 160 ребят, школы на 825 учеников.