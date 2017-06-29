Своя энергетика загородного дома.

В ближайшем будущем планируется активное развитие жизни за городом. И такие необходимые планы вполне объяснимы. Ведь в каждом уголочке страны люди должны жить хорошо. Они не должны нуждаться в горячем водоснабжении и нормальном отоплении. Всё это нужно обеспечивать как должное. Но не всё так просто. Приемлемой жизни за городом мешают следующие факторы:

1. Отсутствие или изношенность магистралей. Если газопроводы отсутствуют или сильно изношены, то их в любом случае приходится менять. Всё это достаточно долго и обходится в немалую копеечку. Позволить себе такую газификацию могут не все.

2. Энергетические компании всегда платят. За свои же остатки газа нужно будет оплачивать отдельно. Из-за этого некоторые компании могут начать работать себе в убыток.

3. Прерывания поставок газа. В любой момент газ могут просто перекрыть. Более того, все убытки понесённые потребителем от этого перекрытия не оплачивает компания-поставщик. При этом постоянно растут тарифы. Также повышаются цены на топливные ресурсы и услуги полугосударственных компаний.

Но многие проблемы можно решить даже когда это кажется невозможным. На автономную газификацию не распространяется работа государственных менеджеров и ошибки сетевых служб. Потребитель имеет стабильную инженерную систему на объекте и при этом исключены любые чрезвычайные ситуации. Качественное оборудование и своевременная заправка автономной газификации позволят создавать оптимальную подачу газа к бытовым газовым приборам. Особенно она актуальна среди коттеджных посёлков, санаториев, территориально удалённых туристических баз и, конечно же, частных территорий.

Газификация дома с использованием сжиженного газа позволит безопасно обеспечить газом любой загородный дом, коттедж или даже крупное предприятие. Такие системы отличаются своей экологической чистотой. От применения данного теплоносителя не будут страдать живые организмы и растения. Главное доверить проект независимого газоснабжения в надёжной фирме. Специалисты своего дела за короткие сроки спроектируют бесперебойную систему подачи газа и запустят её в эксплуатацию.

Главными преимуществами автономного газоснабжения можно назвать отопление помещений под собственным контролем и независимость от общего электроснабжения. Для создания резервной точки электроснабжения от системы автономной газификации дома придётся дополнительно покупать специальный газовый генератор. Особенно он будет полезен на загородном участке, где часто отдыхает семья с гостями. Если внезапно отключат электричество, то достаточно запустить такой генератор, и он обеспечит электроэнергией весь участок. Поэтому собственную газификацию необходимо активно внедрять в народ. Нужно делать её доступной не только богачам с дачами, но и обычным сельским жителям.