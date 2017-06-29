Сданы первые три корпуса в ЖК «Невские паруса» от Setl City

Здания построены в Невском районе Петербурга.

Компанией Setl City введены в эксплуатацию корпуса 2.1, 2.2, 2.3 ЖК «Невские паруса», который возводится в Невском районе Санкт-Петербурга. Квартирография 25-этажных корпусов, составляющих первую очередь комплекса, включает студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Эксклюзивный брокер проекта – компания «Петербургская Недвижимость».

Всего в рамках трёх корпусов, объединённых подземным паркингом на 52 машиноместа, построено 26 тыс. кв. м жилой недвижимости. 85 квартир будут переданы покупателям с полной чистовой отделкой, выполненной по последним стандартам Setl City, предполагающим использование износостойкого ламината, фактурных обоев под покраску, установку входной металлической двери, межкомнатных дверей, полного комплекта сантехники, а также облицовку стен и полов плиткой.

Недавно Setl City приступила к возведению третьей и четвёртой очередей ЖК «Невские паруса». В третьей очереди планируется построить два 26-этажных дома, а в четвёртой – три дома высотой от 23 до 26 этажей. Завершение строительства очередей намечено на конец 2019 года.

ЖК «Невские паруса» возводится на левом берегу Невы, где русло делает крутой поворот. Большинство квартир комплекса будут иметь вид на воду, а с верхних этажей будут открываться панорамы Невы и окрестностей. Особое внимание Setl City уделит торгово-сервисной и социальной инфраструктуре комплекса – здесь откроются аптеки, магазины, медицинские и детские развивающие центры, булочные, кафе, отделения банков и ряд других объектов.

Строительство всех очередей ЖК «Невские паруса» финансирует Банк ВТБ. В октябре 2015 года банковское учреждение предоставило застройщику кредитную линию с лимитом выдачи 5 млрд рублей сроком на пять лет. Кроме ЖК «Невские паруса» Банк ВТБ осуществляет проектное финансирование ЖК «Полюстрово Парк», который Setl City строит в Калининском районе Санкт-Петербурга.