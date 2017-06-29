HONKA строит для старшего поколения

Осенью 2017 года компания HONKA приступит к строительству дома для престарелых в Руовеси (Финляндия).

Заказчиком является один из ведущих финских операторов в области здравоохранения и обслуживания пожилых людей – компания Attendo. Общий объем сделки составил 3,3 миллиона евро, включая НДС.

В портфолио компании уже есть медицинские учреждения, дома престарелых, курортные и оздоровительные комплексы, а также детские сады. Этот проект продолжает социально значимое направление деятельности компании. Весной 2017 года был пописан контакт на строительство 34 детских садов на территории Финляндии, а теперь – здание общей площадью 1200 кв.м для 30 пожилых людей. Пожилые люди требуют повышенного внимания к их здоровью, также они проводят много времени внутри помещения, поэтому важно, чтобы они находились в здоровой и благоприятной атмосфере здания, построенного из натурального дерева.

Президент компании Honka Марко Саарелайнен: «Это важный контракт для Honkarakenne, он укрепит наши позиции в секторе строительства зданий подобной направленности. Для компании Attendo – это первое деревянное здание. Исследования показывают, что деревянные стены оказывают положительное влияние на артериальное давление, снижают стресс, что важно для будущих жителей дома в Руовеси».

Директор по коммуникациям и связям с общественностью компании Attendo, г-н Лаури Коркеаоя: «Строительство домов по уходу за пожилыми людьми из дерева для нас ново, но нужно отметить, что для многих людей старшего возраста дерево – это знакомый и уютный строительный материал. Мы тщательно выбираем партнеров для сотрудничества, ведь от них требуется особая компетенция в сфере строительства подобных зданий. Honkarakenne имеет репутацию надежной компании, профессионала деревянного домостроения, поэтому мы уверены в своем выборе».