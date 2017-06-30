Выбираем навесной шкаф для ванной?

Если вы решили изменить интерьер в ванной комнате, то тогда обязательно прочтите данную статью. Здесь вы узнаете о том, какую лучше всего выбрать мебель, на что обратить внимание при её покупке.

Вы можете выбрать стандартный шкаф, который имеет прямоугольную и вертикальную форму. Обычно он идёт в комплекте с тумбочкой под раковину. Единственным недостатком такого элемента мебели является то, что он не сможет поместиться в маленьких помещениях. Наиболее практичным принято считать горизонтальный шкаф, который имеет более длинные размеры. Там вы сможете разместить всю свою косметику.

Очень часто, чтобы заполнить пустующие места в углу, можно использовать угловые шкафы. Снаружи они имеют очень привлекательный дизайн, а внутри являются очень вместительными.

Ваш интерьер в ванной комнате сможет изменить в лучшую сторону зеркальный шкаф. Благодаря ему, вам не придётся покупать отдельно зеркало.

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Прежде чем купить одну из вышеперечисленных моделей, необходимо обязательно посмотреть на качество материала, а также на ряд нюансов.

Ни в коем случае не приобретайте шкаф, который будет выполнен из ДСП, так как этот материал не подходит для ванной комнаты. Наиболее подходящим вариантом является МДФ, который покрыт специальной защитной плёнкой от влаги. Вы можете купить пластиковые модели, которые являются очень устойчивыми к воде. Однако, помните о том, что внешний вид у них не всегда очень красивый.

Что касается фурнитуры, то ни в коем случае не стоит покупать пластмассовые ручки, которые покрыты краской, так как она быстро смоется и они будут иметь не красивый, а старый внешний вид. Следует отдать своё предпочтение хромированным вариантам. Лучше всего выбрать глянцевую или матовую фурнитуры. Первый вариант не особо пачкается, а второй очень легко отмывается от загрязнений. Поэтому, какую фурнитуру для шкафчика в ванную комнату выбрать, решать только вам.

Если вы воспользуетесь всеми вышеперечисленными советами, то сможете выбрать шкаф в ванную.