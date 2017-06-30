Дизайн интерьера квартир в стиле кантри

Любому человеку хочется, чтобы его квартира радовала продуманной красотой и уютом. Именно поэтому многие задумываются о том, чтобы оформить жилище в каком-либо определенном стиле. Сейчас существует множество таких стилей, среди которых особенной популярностью пользуется кантри. В чем же заключаются его главные особенности?

Одним из важнейших параметров стиля можно считать то, в этом стиле принято придерживаться натуральных материалов, которые можно найти в природе. Так, к примеру, отличным вариантом может стать деревянная мебель. Особенно неплохо будут смотреться изделия, изготовленные из массива. Кроме того, важна и цветовая гамма жилища. Она тоже должна быть максимально приближена к природе. К таким цветам относится зеленый, коричневый, бежевый, желтый и так далее.

Также дизайнеры отмечают, что кантри характеризуется простотой форм. При оформлении жилища стоит обращать внимание на изделия и материалы, которые выглядят просто и будто бы сделаны собственными руками. Конечно, добиться этого своими силами будет непросто. Зато вы можете доверить эту работу профессионалам. Дизайн интерьера квартир может быть осуществлен специализированными компаниями, например, перейдя по адресу http://remont-96.ru/dizajn-interera, вы сможете узнать об одной из них. Специалисты помогут вам реализовать практически любые фантазии заказчиков.

Неотъемлемой чертой стиля кантри является и функциональность находящихся в пространстве жилища изделий. Комоды и шкафы обязательно должны иметь разнообразные полочки, отделения и так далее. Это позволит вам без проблем расположить в них все необходимое. Само собой, использование современных материалов не приветствуется. В интерьере не должно находиться вещей из металла, пластика и прочего. При желании вы можете акцентировать внимание гостей разнообразным декором – венков сухой травы, картин, написанных маслом, натюрмортами и сельскими пейзажами и так далее. Неплохо будут смотреться и лампы с абажурами. Вы также можете подобрать и соответствующую люстру в гостиную или зал.

Таким образом, стиль кантри действительно имеет множество особенностей, на которые необходимо обращать внимание в том случае, если вы хотите оформить в нем свое жилище. К счастью, придерживаться традиций достаточно просто. А при необходимости вы сможете просто перепоручить эту работу профессионалам.