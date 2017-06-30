Международная строительно-интерьерная выставка «City Build Russia 2017»

26-27 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге, в конгресс-холле «Московский», состоится Международная строительная и интерьерная выставка-переговоры «City Build Russia 2017».

На протяжении пяти лет данное мероприятие вносит существенный вклад в развитие и укрепление строительно-интерьерной отрасли города и Северо-Западного региона России.

Выставка объединяет организации строительной отрасли, дистрибьюторов и производителей стройматериалов, а так же интерьерной отделки и предметов дизайна. В этом году в «City Build Russia 2017» примут участие более 150 компаний из России, Беларуси, Казахстана, Китая, Турции, Туниса, Финляндии, Польши, Бельгии. В числе закупщиков – розничные сети Максидом, К-Раута, Леруа Мерлен, Касторама, ОБИ, Дом-Лаверна, Строймаркет, СТД Петрович, Метизы, Юлмарт и другие; строительные компании – ЛЭК, УК Теорема, Лидер Групп, ЛСР, ЮИТ ДОМ, Арсенал Недвижимость, ГК Пионер и др.

На выставке будет представлен широкий спектр строительных и отделочных материалов, фасадов, входных и межкомнатных дверей, фурнитуры, напольных покрытий и красок, инструмента и крепежа, коллекций керамогранита и керамической плитки под камень, оконных систем, светового и электрического оборудования, актуальных трендов и направлений в дизайне интерьера, новых коллекций предметов декора.

С каждым разом строительная выставка наращивает свой потенциал, привлекая внимание все большее число представителей предпринимательских кругов и экспертного сообщества. Наладить деловые связи – главная задача участников форума. Выполнить ее на «City Build Russia 2017» достаточно просто, ведь выставка организована с целью проведения прямых переговоров.

Так, в рамках «City Build Russia 2017» состоится СЕССИЯ ПЕРЕГОВОРОВ DIY с ключевыми лицами, ответственными за закупки розничных сетей, строительных организаций и магазинов с дистрибьюторами и производителями строительных товаров. Успех выставки предопределен ее форматом – акцентом на создании максимума возможностей для делового общения при минимальной затрате времени участников.

Традиционно сильной стороной строительно-интерьерной выставки-переговоров «City Build Russia 2017» является насыщенная деловая программа, позволяющая получить актуальную информацию от экспертов отрасли DIY. В мероприятии примут участие руководители и категорийные менеджеры крупнейших российских и зарубежных сетей и производители рынка строительно-отделочных материалов, представители аналитических агентств. Участники форума обсудят ключевые направления развития отрасли и торговли DIY, взаимодействие с торговыми сетями, вопросы конкуренции в крупных городах, а также поделятся своим экспертным мнением о ситуации на рынке строительных материалов и товаров DIY.

Продуктивные переговоры, знакомство с большим количеством первых лиц компаний, возможность осуществить длительную презентацию и показать качество товара сразу нескольким представителям сетей DIY, прямой диалог с директорами закупок дадут возможность договориться о поставках, и увеличить объемы продаж.

Зарегистрироваться в строительно-интерьерной выставке «City Build Russia 2017» вы можете прямо сейчас по телефону +7 (812) 339-32-88, или оставив заявку на сайте russ-expo.com/negotiations.html