Петербургские строители готовятся к переменам

28 июня 2017 года в рамках научно-практической конференции «Модель успешного взаимодействия государства и бизнеса в сфере реставрации: опыт, возможности, перспективы» по инициативе Ассоциации СРО «Балтийский строительный комплекс» прошел круглый стол на тему «372-ФЗ: новые правила работы строительных СРО и их членов».

В мероприятии приняли участие более 100-ти представителей строительных, проектных и изыскательских компаний Санкт-Петербурга. Спикерами выступили вице-президент СПб ТПП, член Совета НОСТРОЙ, Совета НОПРИЗ Антон Мороз, председатель Комитета по предпринимательству в сфере строительства и рынку недвижимости СПб ТПП, директор Ассоциации СРО «Балтийский строительный комплекс» Владимир Быков, руководитель отдела юридического и претензионного сопровождения ООО «Британский страховой дом» Анна Тягнибидина.

До вступления в силу основных требований 372-ФЗ осталось всего два дня, в связи с чем обсуждение новых правил работы на строительном рынке в рамках круглого стола вызвало острый интерес профессионалов отрасли и позволило им получить полезную практическую информацию, помогающую в принятии решений и планировании необходимых действий для исполнения закона.

Открывая мероприятие, Владимир Быков перечислил четыре основные даты – важнейшие этапы для строительной отрасли: 1 июля (вступление в силу основных положений 372-ФЗ), 1 сентября (размещение «исторических» компенсационных фондов СРО в уполномоченных банках), 1 октября 2017 года (подтверждение статуса саморегулируемыми организациями) и 1 марта 2018 года (предоставление отчетности членов СРО о суммах исполненных и исполняемых контрактов).

Выступление Антона Мороза было посвящено наиболее острым вопросам, волнующим строительное сообщество: созданию Национального реестра специалистов (НРС), региональному принципу формирования СРО строителей, обеспечению финансовой ответственности членов СРО не только за безопасность объектов, но и за исполнение госконтрактов.

Антон Мороз рассказал предысторию принятия изменений в законодательстве и отметил напряженную работу представителей строительного сообщества в Советах НОСТРОЙ и НОПРИЗ по внесению предложений и доведению позиции профессионалов рынка до законодателей. «Требования непростые, но исполнять их все равно придется», – отметил он.

Также Антон Мороз поделился собственным опытом подачи документов в НРС НОСТРОЙ и НОПРИЗ, подробно остановился на требованиях к специалистам организаций и отличиях в регламентах подачи документов указанныых национальных объединений.

Тем, кто еще не успел подать информацию о своих специалистах в Национальные реестры, Антон Мороз посоветовал как можно быстрее собрать необходимые документы и направить пакеты документов в ответственные структуры (НОСТРОЙ и НОПРИЗ), с получением письменного уведомления об отправке или передаче документов. Справку об отсутствии судимости, по словам спикера, оперативнее получить непосредственно в МВД, а полный пакет документов в целях экономии времени целесообразно направить напрямую в национальные объединения.

Участники мероприятия отметили проблему отсутствия в перечне Приказа Минстроя России от 06.04.2017 №688/пр ряда инженерных специальностей, в том числе, военных инженеров-строителей. По словам Владимира Быкова, письма с описанием данной проблемы и предложениями по ее решению были направлены руководством Ассоциации СРО «БСК» министру строительства и ЖКХ РФ Михаилу Меню и президенту НОСТРОЙ Андрею Молчанову. В настоящее время вопрос находится в стадии решения, однако когда перечень специальностей будет пополнен, пока неизвестно.

В рамках дискуссии также обсуждались условия необходимости членства в СРО компаний среднего и малого бизнеса, формирование компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, проблема двойного обеспечения по 214-ФЗ и 44-ФЗ, сложности перехода из одной СРО в другую по региональному принципу.

Было отмечено, что с 1 июля текущего года свидетельства о допуске будут отменены, а подтвердить членство в СРО можно будет с помощью выписки из реестра СРО или соответствующего Национального объединения.

На вопрос о возможных изменениях в системе контроля СРО за деятельностью членов Антон Мороз ответил, что в связи с появлением второй категории ответственности СРО – за осуществление членами госконтрактов – проверки будут жестче. А Владимир Быков добавил, что основной объем подготовки отчетов компаний перед СРО выпадет на начало следующего года, поскольку крайней датой уведомления СРО о суммах исполненных и исполняемых членами контрактов обозначено 1 марта 2018 года.

Кроме того, участники круглого стола затронули вопросы страхования ответственности членов СРО. Антон Мороз отметил, что отказ от страхования в сфере исполнения госконтрактов был нецелесообразен, учитывая, что страховыми компаниями было выплачено более 1 млрд рублей, и как показывает практика, большинство СРО сохранили систему страхования через свои внутренние документы, утвержденные через общие собрания.

Анна Тягнибидина рассказала о двух новых видах страхования, которые появились в связи с изменениями в строительном законодательстве: страховании договорной ответственности и страховании рисков выплат из компенсационного фонда СРО. Представитель страховой сферы привела примеры случаев, когда страховая компания оказывает страхователю юридическую поддержку, помогает минимизировать выплаты, либо защищает права страхователя в случае «сфабрикованных» страховых случаев со стороны третьих лиц. Владимир Быков подтвердил, что подобные случаи происходили с членами Ассоциации СРО «БСК», и благодаря покрытию страховой компанией страховых сумм еще не производилось выплат из компенсационного фонда.

В ходе дискуссии Антон Мороз и Владимир Быков дали коллегам ценные практические рекомендации и отметили готовность оказывать юридическую поддержку и консультативную помощь членам Ассоциации. «Руководство Ассоциации в индивидуальном порядке помогает представителям организаций, направляя ходатайства в соответствующие органы и принимая непосредственное участие в решении возникающих проблем, – отметил Владимир Быков. – Информация о грядущих изменениях направлялась членам Ассоциации СРО «БСК» заблаговременно – за несколько месяцев до даты «икс». К сожалению, не все отнеслись к нашим рекомендациям с должным вниманием, и теперь многим приходится запрыгивать в последний вагон уходящего поезда».