Житель Волосово оштрафован на 10 тыс. рублей за незаконный магазин стройматериалов

В деревне Бегуницы Волосовского р-на Ленинградской области житель, купив землю сельскохозяйственного назначения с картофелесортировальным пунктом под склад сельхозпродукции, использовал не по назначению свою землю.

На земельном участке, расположенном в районе 75 км. автомобильной трассы «Нарва», установлено размещение магазина «Стройудача» в складе сельхозпродукции.

За зданием магазина были расположены огороженные складские помещения площадью 640 кв.м. для хранения строительных материалов, остальная территория земельного участка использовалась под открытый склад стройматериалов.

Владелец участка сдав в аренду менее чем на год земельный участок и склад сельхозпродукции другому юридическому лицу, был признан виновным в нецелевом использовании земельного участка, и оштрафован на 10000 тыс. рублей государственным инспектором Волосовского отдела Управления Росреестра по Ленинградской области.