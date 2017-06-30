30 Июнь, 2017


Актуальное
Главная
Новости компаний

Житель Волосово оштрафован на 10 тыс. рублей за незаконный магазин стройматериалов

Написал (а)
Дата:
в: Новости компаний
Оставить комментарий

В деревне Бегуницы Волосовского р-на Ленинградской области житель, купив землю сельскохозяйственного назначения с картофелесортировальным пунктом под склад сельхозпродукции, использовал не по назначению свою землю.

На земельном участке, расположенном в районе 75 км. автомобильной трассы «Нарва», установлено размещение магазина «Стройудача» в складе сельхозпродукции.

За зданием магазина были расположены огороженные складские помещения площадью 640 кв.м. для хранения строительных материалов, остальная территория земельного участка использовалась под открытый склад стройматериалов.

Владелец участка сдав в аренду менее чем на год земельный участок и склад сельхозпродукции другому юридическому лицу, был признан виновным в нецелевом использовании земельного участка, и оштрафован на 10000 тыс. рублей государственным инспектором Волосовского отдела Управления Росреестра по Ленинградской области.

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на новости сайта

Укажите свой адрес электронной почты, чтобы получать уведомления о новых записях.

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник", 16+

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

X