Правила выбора оружейных сейфов

Правила владения оружием четко прописаны в законодательстве. В законе говорится о том, что собственник должен хранить его в надежном месте предотвратить доступ к оружию сторонних лиц. Именно поэтому идеальным для его хранения является оружейный сейф.

При выборе сейфа важно обратить внимание на размеры оружия, ведь если вы купите небольшой сейф, то хранить в нем можно будет только боеприпасы. Действительно, в законе говорится о том, что собственник оружия должен иметь два сейфа: для хранения собственно оружия, а также для боеприпасов. Но в продаже есть сейфы, которые оборудованы дополнительным отсеком, который закрывается, в нем можно также и боеприпасы.

Обратите внимание на то, что сейфы бывают двух видов: для хранения пистолетов, а также – оружейные (для хранения длинноствольных винтовок. Важно отметить, что если в дальнейшем планируете приобрести еще несколько экземпляров оружия, то лучше отдать предпочтение не оружейному сейфу, а шкафу выполненном из металла. Такие шкафы являются противоударными и огнеустойчивыми. Такой шкаф вам обойдется намного дешевле, чем сейф, также вы сможете хранить в нем важные документы. Ложеметы – это специальные приспособления для фиксации оружия, присущи они только оружейным сейфам. Выполняются они чаще всего из пластика или дерева. Благодаря таким приспособлениям намного удобнее хранить оружие.

В продаже можно также встретить элитные оружейные сейфы. Внутри они отделаны флоком или бархатом. Некоторые любители оружия заказывают сейфы по собственному дизайну. такие изделия не только выполняют свои прямые функции, но и являются по сути уникальным изделием. Благодаря необычной отделке (цвет выбирает заказчик) сейф будет прекрасно смотреться в интерьере помещения.

Мало просто приобрести оружейный сейф и поставить его на выбранное вами место. Необходимо обязательно произвести его монтаж – поставить на анкерные болты. Это в первую очередь необходимо для того, чтобы от несанкционированного выноса уберечь сове оружие. Во-вторых, большие и объемные сейфы часто не устойчивы и могут упасть в любой момент.