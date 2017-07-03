В Петербурге стартовала неделя реставрации

28 июня 2017 года в городе на Неве состоялось первое деловое мероприятие в рамках Недели реставрации – восьмая по счету ежегодная научно-практическая конференция «Модель успешного взаимодействия государства и бизнеса в сфере реставрации: опыт, возможности, перспективы».

Инициатором и организатором мероприятия по традиции выступил Союз реставраторов Санкт-Петербурга при поддержке КГИОП и Ассоциации СРО «БСК».

В работе конференции приняли участие заместитель министра культуры РФ Олег Рыжков, председатель КГИОП Сергей Макаров, директор АУИПИК Роман Рыбало, председатель Совета Союза реставраторов Санкт-Петербурга Нина Шангина, вице-президент Торгово-промышленный палаты, член Совета НОСТРОЙ, НОПРИЗ Антон Мороз, директор Ассоциации СРО «БСК» Владимир Быков, директор Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Наталья Волынская, представители Московской дирекции по строительству и реконструкции, руководители и сотрудники реставрационных компаний Санкт-Петербурга и других регионов России.

Полный зал участников в очередной раз подтвердил важность проведения конференции для профессионалов реставрационной отрасли и актуальность ее тематики, а представительный состав президиума поднял статус мероприятия на новый уровень.

С приветственными словами к участникам мероприятия обратились Нина Шангина, Олег Рыжков, Сергей Макаров и Владимир Быков, которые поздравили реставраторов с наступающим профессиональным праздником и пожелали дальнейшей успешной работы на благо сохранения культурного и исторического архитектурного наследия.

Заместитель министра культуры подчеркнул особое значение петербургской реставрационной школы и уникальность опыта проведения конференции в Санкт-Петербурге. Особое внимание Олег Рыжков уделил изменению стратегии управления и развития реставрационной отрасли, отметив, что 8 июля состоится коллегия Министерства, где будут также представлены подходы к реформированию отрасли. «Мы формируем среду, а среда формирует нас, – подчеркнул Олег Рыжков. – Поэтому наиболее важными для нас направлениями являются образование, подготовка специалистов, и «разворачивание» строительной отрасли к работе со старыми зданиями. В Европе 40% строительных мощностей задействованы именно в работе со старыми зданиями». По словам заместителя министра, приспособление старых зданий к современным условиям – один из ключевых блоков в новой стратегии.

В ходе конференции состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» и Союзом реставраторов Санкт-Петербурга. Свои подписи в соглашении поставили директор АУИПИК Роман Рыбало и председатель Совета Союза реставраторов Санкт-Петербурга Нина Шангина.

С обзором основных законодательных изменений, касающихся предпринимательской деятельности реставрационных компаний, выступил вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, член Совета НОСТРОЙ, НОПРИЗ Антон Мороз.

Начальник отдела реализации реставрационных программ КГИОП Павлина Юдина рассказала о перспективах реализации в Санкт-Петербурге программы «Аренда за рубль», предусматривающей льготные условия предоставления в аренду объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

О реставрации промышленной архитектуры на примере комплекса объекта культурного наследия регионального значения «ТЭЦ фабрики «Красное Знамя» рассказал директор ООО «Архитектурное бюро «Литейная часть-91» Рафаэль Даянов.

Практические вопросы реставрации и новые правила работы на строительном рынке в свете требований 372-ФЗ были рассмотрены в рамках второй части конференции на тематических секциях.