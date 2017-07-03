Старт продаж квартир в новом доме жилого комплекса «Цивилизация»

«Группа ЛСР» открыла продажи квартир в доме №5 жилого комплекса «Цивилизация». Это уже шестой дом масштабного проекта, строящегося между набережной Невы и Дальневосточным проспектом. Жилой комплекс комфорт-класса «Цивилизация» имеет градообразующее значение. На площади 60 га вдоль береговой линии Невы вырастает новый микрорайон. Это масштабное преображение территории в непосредственной близости от исторического центра.

Дома комплекса, выходящие на Октябрьскую набережную, предстанут в духе сталинского неоклассицизма, который оставил заметный след в облике города. Жителей порадуют прекрасные виды на Неву из окон квартир этих домов. «Неоклассические сталинские» корпуса будут построены по кирпично-монолитной технологии, за ними, на «второй линии», расположатся дома комфорт-класса, возведенные по инновационной бесшовной технологии. «Вторая линия» уже строится и активно продается, от этих домов также предусмотрен удобный путь к набережной.

Концепция ландшафтного благоустройства включает пешеходную прогулочную аллею, собственную площадь и облагораживание набережной. Территория будет максимально озеленена: планируется высадка деревьев и кустарников, устройство газонов и клумб. На придомовой территории появятся тренажерные и детские площадки, зоны отдыха для взрослых и детей.

Социальное благоустройство будет включать 2 школы на 3300 мест и 4 детских сада на 720 мест, детские и спортивные площадки. Проектом предусмотрена полноценная коммерческая инфраструктура: в комплексе будут созданы все условия для работы торгово-сервисной и деловой сферы. На первых этажах жилых корпусов разместятся магазины и сервисные предприятия, что будет дополнено ресурсами района, поскольку всего в десяти минутах езды от комплекса располагаются несколько крупных гипермаркетов, торгово-развлекательных центров, строительных магазинов, множество социальных объектов.

По мосту Александра Невского на автомобиле или общественном транспорте можно быстро добраться до центра города. Станция метро «Улица Дыбенко» – в 15 минутах ходьбы от «Цивилизации», а близость к КАД обеспечит удобный выезд за город.