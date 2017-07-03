03 Июль, 2017


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Ленинградцы могут бесплатно узнать кадастровую стоимость недвижимости

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в: Новости компаний
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Для этого необходимо посетить офис МФЦ или веб-сайт Росреестра.

Росреестр
Скриншот: rosreestr.ru

Жители Ленинградской области, обратившись в офисы МФЦ или на портал Росреестра, могут бесплатно получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о кадастровой стоимости объекта недвижимости.

В выписке из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта содержится: описание объекта – вид и кадастровый номер, величина кадастровой стоимости, дата ее утверждения, реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости, а также дата ее внесения в ЕГРН, даты подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости и начала применения кадастровой стоимости.

Сведения из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно запросить по состоянию на дату запроса или на другую интересующую дату.

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